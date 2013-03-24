هيئة السياحة ترخص لـ173 منظم رحلات في السعودية

رخصت الهيئة العامة للسياحة والأثار لـ 173 منظماً جديداً للرحلات السياحية سيمكنهم توفير خدمات سياحية تتضمن جولات سياحية ورحلات ثقافية وتسلق جبال ورحلات غوص ورحلات سفاري وسياحة صحراوية، وذلك بعد أن تم إخضاعهم لمتطلبات تنظيم الرحلات المحلية وخضوعهم لبرامج تأهيلية لذلك.

وذكر بيان صحافي وزعته الهيئة أن برنامج مساندة الرحلات السياحية الذي تقدمه الهيئة العامة للسياحة والآثار أسهم في تنفيذ 84 برنامجاً لرحلات سياحية محلية في مختلف مناطق المملكة من خلال منظمي الرحلات السياحية المرخصين من الهيئة.

ورخصت الهيئة لـ 173 منظم رحلات سياحية بعد تأهيلهم لمتطلبات تنظيم الرحلات المحلية، واعتمدت 375 برنامجاً سياحياً من العام 2009 إلى 2012، حيث تم إدراجها ضمن الحملات التسويقية للهيئة، إضافة إلى الترويج لها في مركز الاتصال السياحي وروزنامة الفعاليات الإلكترونية على موقع الهيئة وموقع السياحة السعودية.

وتقول الهيئة إنها تعمل بالشراكة مع منظمي الرحلات السياحية على تنمية هذا القطاع وتدعيم قدراته بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الداخلية وتحقيق الأهداف الاقتصادية.

فيما يذكر أن برنامج مساندة برامج الرحلات السياحية الذي تقدم من خلاله الهيئة دعما ماليا لمنظم الرحلات للإسهام في تحمل تكاليف هذه الرحلات، يعد أحد مجالات الدعم الذي تقدمه الهيئة لتشجيع منظمي الرحلات السياحية لتقديم برامج رحلات سياحية محلية للإسهام في زيادة الرحلات المحلية في مناطق المملكة.

كما تقدم الهيئة دعما تسويقيا وإعلاميا لمنظمي الرحلات إضافة إلى تحمل إشراكهم مجانا في عدد من المعارض والملتقيات السياحية.