"بنده" ترعى "رُحماء" بـ50% من إيرادات المتسوقين

أبرمت شركة العزيزية بنده المتحدة إحدى شركات مجموعة صافولا السعودية اتفاقية مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، لرعاية برنامج "رُحماء لمساعدة السجناء الفقراء وأسرهم"، تحصل بموجبها اللجنة على 50% من إيرادات تبرعات العملاء والمتسوقين في أسواق بنده وهايبر بنده على مستوى المملكة، ضمن برنامج الشركة الاجتماعي "دع الباقي لهم".

ووقعت الاتفاقية في مقر مجموعة صافولا بجدة بحضور الدكتور عبدالرؤوف مناع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، والاستاذ عبدالله آل طاوي، مدير عام الشئون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، والاستاذ موفق منصور جمال الرئيس التنفيذي لشركة العزيزية بنده المتحدة والدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ رئيس مجلس ادارة اللجنة بجدة والأستاذ محمود عبد الغفار الرئيس التنفيذي للشؤون العامة بمجموعة صافولا والمهندس أحمد عمر منشي الرئيس التنفيذي للتسويق والتطوير والأستاذ طارق إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة والمسئولية الاجتماعية في بنده والاستاذ طراد الاسمري مدير برنامج رحماء.

ويهدف برنامج "رحماء" لمساعدة السجناء الفقراء وأسرهم الى دعم أسر السجناء الفقراء واسرهم ومساعدتهم في مواجهة متطلبات الحياة وبالأخص فيما يتعلق باستمرارية استقرار اسرهم في مقر سكنهم و دفع قيمة الايجارات المترتبة للمحتاجين منهم بالإضافة الى العمل على توفير فرص عمل للقادرين منهم.

وصرح الدكتور عبدالرؤوف مناع، على هذه الاتفاقية بقوله : "تأتي هذه الاتفاقية كجزء من الاستراتيجية التي تتبناها مجموعة صافولا وشركاتها الفرعية في المسئولية الاجتماعية، وانها جاءت كامتداد لبرنامج "دع الباقي لهم" طوال السنوات الماضية وتهدف هذه الاتفاقية الى توسيع قاعدة الفائدة من هذا البرنامج الوطني والاجتماعي على جميع فئات المجتمع".



من جانبه أوضح الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ، رئيس مجلس ادارة لجنة تراحم في جدة، ان هذه الاتفاقية هي نتاج ابحاث ودراسات طوال السنوات الماضية أظهرت مدى حاجة بعض السجناء وأسرهم لمن يدعم احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية في حال توقيف عائلهم، لذلك سيركز "رحماء" الذي خصص لدعم استقرار أسر السجناء من خلال دفع ايجارات سكن الأسرة ، ودعم القادرين منهم على العمل لتحقيق رؤية البرنامج "لا سجين بسبب إيجار السكن ولا أسرة سجين بلا سكن ولا عاطل في أسرة سجين".

مشيراً الى انه سيكون البرنامج الرائد والمميز في هذا المجال على مستوى المملكة خاصة وان من ضمن الاتفاقية انه سيتم تعميمه على مستوى المملكة بواسطة الامانة العامة للجان رعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم بإدارة من لجنة تراحم جدة وهي خطوة تشكر عليها مجموعة صافولا وشركة العزيزية بنده المتحدة وهو أمر ليس بجديد على ما تقوم به الشركة في ملف مسؤوليتها الاجتماعية فهي مثال يحتذى به.

وبارك عبدالله آل طاوي، مدير عام الشئون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، هذه الاتفاقية الرائدة وأعتبرها من أفضل الاعمال الاتفاقيات التي تدخل حيز التنفيذ بشكل مباشر لخدمة أهداف وتوجهات الدولة بحماية ورعاية أسر السجناء من التأثيرات السلبية التي قد تطرأ عليهم من جراء فقدانهم لعائلهم وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بضمان استقرارهم في سكنهم واستمرار دفع ايجاراته بشكل معقول واشكر شركة العزيزية بنده المتحدة والقائمين عليها لوجودهم ودعمهم المتواصل لجميع فئات المجتمع.

وأكد موفق منصور جمال، الرئيس التنفيذي لشركة العزيزية بندة المتحدة، ان هذه الاتفاقية هي جزء رئيسي من الاستراتيجية المسئولة التي وضعتها ادارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية بالشركة فهي ترتكز على تلبية احتياجات المجتمع في كل مكان ليكونوا شركاء في التنمية والمساهمة في حل المعضلات التي تواجه افراد المجتمع.

الجدير بالذكر أن شركة العزيزية بنده المتحدة هي إحدى شركات مجموعة صافولا السعودية واكبر شركات قطاع التجزئة في الشرق الأوسط حيث تدير الشركة ١٤٥ سوقاً في المملكة وتعتبر المسئولية الاجتماعية جزءا من ثقافتها.