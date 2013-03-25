آل الشيخ: ليس لدينا متعاونون في المطاعم للإبلاغ بمقابل

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ، عدم وجود متعاونين مع الهيئة في المطاعم أو الشقق للإبلاغ عن مخالفات بمقابل مادي، مشددا على أنهم لا يدفعون أموالا لمقدمي البلاغات، موضحاً أن طريقة تعاملهم مع المخالفين لا تختلف بين مدينة وأخرى.



وبحسب صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية، قال آل الشيخ: "ليس لدى الهيئة متعاونون في المطاعم والشقق للإبلاغ عن الحالات بمقابل، الأمر بالمعروف تعمل وفق أنظمة، ولديها تعليمات ولوائح، ليس فيها مال زائد، فالأموال تُعرف من أين تأتي، وكيف تُصرف".

وأضاف "المتصلون هم المُبلغون، وجميع أبناء هذا الوطن لديهم غيرة دينية، ودائماً ما يتلمسون ما يرضي الله، ويعتقدون أن ما يقومون به من إنكار المنكر هو قربة لله عز وجل، ودفعاً للشر عن مجتمعهم ووطنهم حتى لا ينتشر المنكر، ولأجل ذلك، فإن المبلّغين يطلبون الأجر فقط".



وأكد آل الشيخ أن مخالفات الشباب لم تنته، ولكنها محدودة، فهي موجودة في كل زمان ومكان، لكن بدأ وعي الشباب يزداد بالمحافظة على القيم والثوابت، ومراعاة الدين الإسلامي، والعادات والتقاليد.



وكان رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قام في أول قرار له بعد تعيينه، بمنع عمل المتعاونين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.