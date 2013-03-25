إتلاف حلويات "فاسدة" جاهزة للتوزيع في جدة

أتلفت فرق متابعة الأسواق في بلدية بريمان الفرعية في جدة 170 صحن حلويات فاسدة جاهزة للتوزيع، بوزن 450 كيلو غراماً، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" السعودية.



وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن صالح العجمي أنه تمت مراقبة الموقع قبل دهمه، وضبطت فرق البلدية عدداً من العمال من الجنسيتين اليمنية والهندية المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، كما أن الموقع مخالف للاشتراطات الصحية كافة، وغير مكيف ويتم فيه العجن وتجهيز الحلويات وتغليفها وكتابة تاريخ الإنتاجية والانتهاء بشكل بدائي، في حين تسكن العمالة في الموقع نفسه.

وأضاف، حصلنا على قائمة بعملاء المصنع والذين اتضح أن معظمهم من السيدات اللواتي يحصلن على الحلويات ومن ثم يبعنها على أنها إنتاج منزلي، وذلك بحسب إفادة العامل المشرف على الموقع ، مشيراً إلى أنه تمت مصادرة جميع المعدات الخاصة بالمعمل من مواد استهلاكية وتجهيزات.