خادم الحرمين الشريفين يقوم بجولة في "روضة خريم"

قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بجولة في روضة خريم، بعد أن ارتوت إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها السبت.

كما رافق الملك في جولته الأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، والأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض والأمير منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز والشيخ مشعل العبدالله الرشيد.