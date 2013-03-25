مراقبة الواتس أب !

يقول المثل الشعبي: (يامن شرى له من حلاله علة)، وبرامج الاتصالات الحديثة أصبحت تمثل عقدة حقيقية للأجهزة الحكومية في كل مكان في العالم، حيث ما أن تسيطر هذه الأجهزة على طريقة جديدة في الاتصال حتى يظهر برنامج مجاني وسهل الاستخدام فينتشر بين الناس إلى درجة تصعب معها مراقبته، فتتعاظم المخاوف الأمنية من إمكانية استخدام هذه الوسيلة الجديدة في أغراض مشبوهة.

ومؤخرا، هددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (ما غيرها عدوة التجوال المجاني) بحجب البرامج الخاصة بالمحادثات المجانية، مثل سكايب والواتس أب والفايبر، حيث أمهلت شركات الاتصالات المحلية بمخاطبة الشركات المالكة لهذه التطبيقات لبحث إمكانية فرض الأنظمة المحلية ــ وخصوصا الأمنية ــ على هذه البرامج ومراقبتها في حال دعت الحاجة إلى ذلك، ووضعت مهلة تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري للرد حول إمكانية الرقابة والسيطرة من عدمها، وفي حال الرد بعدم إمكانية ذلك، فإن الحل السهل والمجاني هو منع هذه التطبيقات داخل المملكة!.

وكانت الأجهزة الحكومية المختصة، ممثلة بهيئة الاتصالات، قد خاضت معركة مشابهة قبل عامين مع الشركة المصنعة لأجهزة البلاك بيري انتهت بالنصر المؤزر لـ(جماعتنا)، حين وافقت الشركة المصنعة بعد مكابرة قصيرة المدى على وضع ريسيفرات خاصة بهذه الخدمة داخل المملكة، بحيث يمكن مراقبة هذه الخدمة في حال دعت الضرورة إلى ذلك.

مثل هذه الخطوات مفهومة؛ لأن كل حكومة في العالم يهمها أن تكون شبكات الاتصالات العاملة داخل البلد تحت السيطرة كي لا يتم استغلالها من قبل جماعات أو تنظيمات تهدد الأمن، ولكن واقعنا اليوم يقول إن تصميم هذه البرامج والتطبيقات أصبح أسهل من صف السيارة في باحة ترابية خالية، بل إن هذا الأمر لم يعد حكرا على الشركات العالمية المتخصصة، بل إن هذا الأمر أصبح يقوم به أفراد عاديون يملكون الموهبة والحماسة الكافية لإطلاق برامجهم في فترة قصيرة جدا، كما أن المستهلكين أصبحوا يملكون قدرات خرافية في التعامل مع هذه البرامج والتطبيقات إلى درجة أن الأطفال في سن الخامسة أصبحوا يلعبون عبر الآيباد مع أطفال آخرين يعيشون في قارات بعيدة، ما يعني أننا في كل يوم ستكون لدينا معركة طاحنة مع برنامج أو تطبيق تم تصميمه مؤخرا.

خلاصة الكلام، نحن نستهلك التقنيات الحديثة بجنون ولا نصنعها؛ لذلك نكون مثل ذلك الشخص الذي بنى بيته في النقطة التي تلتقي عندها مجاري السيول، وكلما بنى سدا منيعا في هذه الجهة داهمه طوفان غير متوقع من الجهة الأخرى، وستظل مشكلتنا مع وسائل الاتصالات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي قائمة ومنهكة ومكلفة، إذا ما بقينا نتعامل معها وكأنها أكياس أرز، إما أن تتواءم مع مواصفاتنا، أو نمنع استيرادها، بينما الأمر الواقع يقول إن من يستهلك ولا يبتكر سوف يبقى في حيرته إلى الأبد؛ لأنه غير قادر على إنتاج حلوله الخاصة، وغير قادر على حرمان نفسه من ابتكارات الآخرين، وغير قادر على أن يجبر العالم الخارجي دائما على تفهم ظروفه الخاصة، فالآخرون إن خضعوا مرة لمطالبنا المفاجئة، فإنهم لن يكونوا مضطرين للخضوع لها في كل مرة؛ لذلك احتفلوا برسالة الواتس أب الأخيرة قبل أن تنتهي المباراة الجديدة بين الشركة المنتجة وهيئة الاتصالات، وإذا خسرنا المباراة فتقبلوا الأمر بروح رياضية؛ لأنكم لم تصنعوا (واتس أبكم) الخاص، ولم تتركوا (واتس أبهم) على حاله!.

* نقلا عن صحيفة "عكاظ" السعودية