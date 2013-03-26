تدشين المرحلة الثانية من منظومة أمن المنشآت لرفع الجاهزية الأمنية

دشن وزير الداخلية السعودي، محمد بن نايف بن عبدالعزيز، المرحلة الثانية من منظومة قوات أمن المنشآت التابعة للوزارة، وهي المنوط بها تأمين الحماية والاحتياطات الأمنية للمنشآت في البلاد بهدف رفع وزارة الداخلية من قدرتها على حماية المنشآت ومواجهة أعمال الإرهاب والتخريب، بحسب ما ذكرت جريدة "الشرق الأوسط".

يذكر أن مهام قوات أمن المنشآت تتلخص في توفير الأمن والحماية للمنشآت البترولية والصناعية والحيوية من خارج كل منشأة، والتأكد من كفاءة أمنها من الداخل والقيام بإجراء التفتيش الأمني من خلال نقاط التفتيش، سواء للآليات أو للأشخاص للتأكد من الوضع الأمني بشكل عام، إضافة إلى التفتيش الأمني للتأكد من مستوى أداء الأمن الصناعي بالمنشأة.

كما تشارك قوات أمن المنشآت في إعداد الخطط الأمنية للمنشأة، ومتابعة تنفيذ التعليمات والنظم والقرارات الصادرة من الجهات العليا فيما يتعلق بالنواحي الأمنية بالمنشآت البترولية والصناعية والحيوية.

وتتولى الإشراف على تسليح رجال الأمن الصناعي، والتأكد من تدريبهم على السلاح، ومتابعة حالة السلاح، والتفتيش عليه في كل المواقع، ومباشرة الحوادث التي تقع في حدود مسؤوليتها، وتعد قوات أمن المنشآت ضمن قوات الأمن السعودي التي واجهت الإرهاب في السعودية التي عملت الحكومة السعودية على تنفيذها من خلال استراتيجيتها التي شكلت تجربة نموذجية تحتذى في مكافحة الإرهاب، من قبل الدول التي تشهد حراكاً إرهابياً متصاعداً.