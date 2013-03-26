جامعة الإمام تبادر بتنظيم أول لقاء بالموفدين في بلاد الابتعاث

نظمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن أمس مؤتمراً لأعضاء هيئة التدريس المبتعثين في الجامعات الأمريكية والكندية في احتفالية ضمن استراتيجية الجامعة التي تهدف إلى الوقوف على أحوال مبتعثيها حول العالم وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

وخاطب مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، أعضاء هيئة التدريس المبتثعين قائلا: "إنكم تلقون كامل الدعم من قبل خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، والأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، لذا عليكم أن تترجموا رؤية الملك بنهل العلم وأن تكونوا رسل سلام".

وأبان أبا الخيل أن الجامعة تسعى عبر هذا التجمع إلى فتح باب الحوار المباشر بين قيادات الجامعة المسؤولة عن المبتعثين لتسهيل مهمة ابتعاثهم وإنهاء أي أمر قد يشغلهم عن التحصيل العلمي وتنفيذ أبحاثهم.

وأشار إلى أن زيارة الولايات المتحدة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لزيارة جميع المبتعثين حول العالم، إذ بدأت الجامعة ببريطانيا وتتجه ضمن خطتها إلى باقي الدول.

وأوضح مدير جامعة الإمام أن سياسة الجامعة تتصل بخطة وزارة التعليم العالي التي تسعى إلى ابتعاث أعضاء هيئة التدريس للتحصيل العلمي والتأهيل الأكاديمي ونقل هذه العلوم إلى البيئة الأكاديمية في جامعة الإمام لتأهيل طلاب الجامعة وفق أرقى المعايير الدولية.

وشدد أبا الخيل على "أنه من الضروري أن لا تمر اللقاءات دون أن تخرج بثمار حقيقية يلمسها عضو هيئة التدريس المبتعث، حيث له الحق أن نسمع منه، كما أن قيادات الجامعة أتت من المملكة ليس من أجل الكلام فقط بل لنتخذ قرارات حقيقية تسهل مهامهم مع تعزيز الجوانب الإيجابية ومعالجة أي سلبيات قد تواجه المبتعثين".

ولفت مدير جامعة الإمام إلى أن "الابتعاد لطلب العلم أصبح مطلبا ضروريا ومحل العناية من قيادة الوطن، التي تبذل كل دعم من أجل أن يجد المبتثعون ما يحتاجون إليه وأن يؤدوا العمل العلمي بسهولة ويسر".



معايير علمية وفكرية

وقال أبا الخيل: "لابد أن نعلم أن الابتعاث من أهم الفرص التي يتنافس عليها أبناء المملكة، لذلك يجب أن نستشعر هذا الأمر ونعلم أننا حصلنا على فرصة لا تعوض، ويجب أن نحافظ عليها".

وخلص مدير جامعة الإمام بالقول يجب أن "نتعامل مع المسلمين والبشر بكل أطيافهم في هذه البلدان بتسامح واعتدال ووسطية يدعو إليها ديننا الإسلامي، مشددا على ضرورة "التحلي بالأخلاقيات والبعد عن الشبهات، بل أنتم سفراء خير ومحبة وتأكدوا أن هذه البلدان تحترم من يتمسك بالأخلاقيات".

وطالب أبا الخيل المبتعثين بضرورة "التركيز في مهمتهم والسعي إلى مشاركة المجتمعين الأمريكي والكندي في الأنشطة التي تنقل الصورة المشرفة عن الدين والوطن مع استلهام السيرة النبوية في الأخلاقيات التي يجب أن نتحلى بها والشيم العربي التي يمتلكها الإنسان السعودي".

من جانبه رحب الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الدكتور محمد بن عبدالله العيسى بمدير جامعة الإمام، مؤكداً أنها المبادرة الأولى بين الجامعات السعودية، معلناً أن الجامعة وافقت أن تكون الراعي الأكاديمي ليوم المهنة الذي سيكون بالتزامن مع حفل الخريجين في الولايات المتحدة نهاية شهر مايو/أيار المقبل.

وأبان العيسى أن جامعة الإمام من أعرق الجامعات في العالم العربي والعالم، ومبتعثوها يتميزون بالجد والاجتهاد ويقدمون أبحاثا مميزة تسجل للوطن.

من جانبه أكد وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالله بن حمد الخلف، أن اختيار أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يخضع لمعايير علمية وفكرية وأخلاقية وثقافية.

وطالب الخلف من أعضاء هيئة التدريس المبتعثين "بمراعاة القوانين والأنظمة الأمريكية وعدم تجاوز نظام الإقامة والحرص على البعد عن أي أنشطة تثير الشبهات، والبعد عن الأنشطة الطائفية والسياسية ذات البرامج المشبوهة".



وخلص وكيل الجامعة إلى أن استراتيجية الجامعة العامة تسعى إلى الارتقاء بالابتعاث والتدريب في الجامعة لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني.

وشهد اللقاء طرح الكثير من الاستفسارات والمقترحات التي أمر مدير الجامعة باعتمادها في حينه، وساد جو من المرح والدعابة بين قيادات الجامعة والمبتعثين، كما شهد اللقاء تبادل الهدايا التذكارية بين الجامعة والملحقية الثقافية.

