جمارك الدمام توقف تهريب 3.3 مليون كلغ من مشتقات البترول

أعلنت جمارك الدمام عن تمكّن موظفيها في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز من إحباط محاولة تهريب 3.3 مليون كيلوغراماً من المشتقات البترولية الممنوع تصديرها إلى خارج المملكة، حسبما نقلت جريدة "الرياض".

وأوضح مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، عثمان الرقيعي، أن بعض المهربين لجأوا إلى تضليل موظفي الجمارك في جمرك الميناء بالدمام بتغيير مسمى البضاعة إلى مسميات مختلفة عن البضائع المصدرة، وغير ذلك من الأساليب، إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون دخول 296 حاوية محملة بتلك المشتقات البترولية خلال الشهرين الماضيين.

وتابع مشيراً إلى أن المهربين كانوا يخلطون المواد بأخرى، أو يقومون بتعبئة الحاويات من المقدمة ببضائع مسموحة، بينما الجزء الخلفي للحاوية يحتوي على براميل من المشتقات البترولية الممنوع تصديرها.