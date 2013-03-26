دورة متخصصة في علوم الخط العربي بالمسجد الحرام

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدورة الأولى للخط العربي في المسجد الحرام، والتي جاءت ضمن سلسلة البرامج والدورات العلمية خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي، وتحوي هذه الدورة دروسا في جميع قواعد الخط العربي.

وقد شهدت انطلاقة الدورة مشاركة أعداد كبيرة من الطلاب والزوار ومحبي الخط العربي على فترتين صباحية ومسائية، رغبةً في إتقان علوم رسم المصحف، الذي يعبر عن أصالة الحضارة العربية والإسلامية وذلك خلال الفترة من 11- 17 /5 /1434هـ .

وقد أخذت هذه الدورة اتجاهاً مميزاً في عملية التعليم ومواكبة التقنية الحديثة لإيصال المعلومة وتلقينها بسهولة للمتدرب وبشكل واضح بحيث يشاهد المتدرب الزاوية السليمة للتعليم ومعرفة أسرار هذا الفن وإتقانه.

ويقوم على تقديم هذه الدورة الخطاط الأستاذ/ إبراهيم العرافي ومجموعة من تلاميذه المجازين في الخط العربي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة ستقام بعد صلاة الفجر وصلاة العشاء داخل المسجد الحرام بتوسعة الملك فهد بجوار باب رقم 64 كما ستقدم الرئاسة في الحفل الختامي جوائز للمتميزين في هذه الدورة برعاية معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

