رئاسة الحرمين تستعد للجنادرية بمجسّمات تحكي تاريخهما

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها للمشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)، الذي ينظمه الحرس الوطني سنوياً، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى.

وتأتي مشاركة الرئاسة هذا العام بإشراف الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السديس من خلال جناح رسمي يشتمل على صور تبين التطور العمراني والخدمي الذي شهده الحرمان الشريفان خلال العهد السعودي الزاهر ويعرض في الجناح مجسمات للحرمين الشريفين تبين التوسعات التاريخية التي حدثت في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويعرض الجناح كذلك كسوة الكعبة المشرفة والتطور الذي شهدته كسوة الكعبة في العهد السعودي الميمون والاتقان والجودة في تطريزها لتظهر بالمظهر اللائق بالبيت المعظم.

كما تعرض في جناح الرئاسة أيضاً صور من المصحف العثماني وصور لبعض المخطوطات الأثرية التي تشتمل عليها مكتبة الحرم المكي الشريف، وعرض مرئي لبعض الأنشطة والخدمات التي تقدمها الرئاسة وتوزيع بعض الكتيبات والمطويات وتلاوات ودروس الحرمين الشريفين وتقديم ماء زمزم المبارك كهدايا تذكاريه لزائري جناح الرئاسة.



