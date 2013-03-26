طالبات جامعة الجوف يطالبن بـهيئة نسائية لردع "البويات"

طالبت 30 طالبة في جامعة الجوف، بإيجاد "هيئة نسائية" داخل الحرم الجامعي للحد من بعض الظواهر السلبية التي بدأت بالانتشار مثل ظاهرة "البويات" وانتشار الملابس الشفافة والعارية وبعض التصرفات الخادشة للحياء.

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية وجهت الطالبات خطابا يحمل توقيعهن إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجوف رزق المشفي أن مطالبات طالبات جامعة الجوف بهيئة نسائية بالحرم الجامعي صعب تطبيقها، ويمكن ضبط المخالفات عبر لجنة الانضباط بالجامعة بإجراءات جزائية وتعيين مراقبات، لافتا إلى أن دور الهيئة يقوم على التوعية فقط، مشيراً إلى أن فكرة توظيف النساء مطروحة بالهيئة بشكل عام وتنتظر التنفيذ من جهة الاختصاص.

فيما لم تعلق جامعة الجوف على الموضوع، ولم يرد المتحدث الرسمي بجامعة الجوف جميل اليوسف على الاتصالات المتكررة.

وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، أكد في تصريحات له أن مشاركة المرأة في العمل بجهاز الهيئات "موضع دراسة".