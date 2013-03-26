150 شاباً يشاركون في تنظيم مرور 4 شوارع في جدة

شارك 150 شاباً في حملة توعية مرورية خاصة باحترام النظام، في أربعة شوارع رئيسية في جدة، بهدف الارتقاء بمستوى الثقافة المرورية لدى الشباب، والوصول إلى شوارع آمنة من الحوادث، جاء ذلك ضمن فعاليات "ملتقى الشباب" بالتعاون مع إدارة المرور بجدة، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وانضم مشاركون من المدارس، وجمعيات التطوع في تنظيم حركة السير في أربعة شوارع ميدانياً، لتعزيز الوعي بخطورة الحوادث المرورية التي تختطف في كل عام المئات وتتسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة، كما تهدف الحملة إلى الارتقاء بمستوى الثقافة المرورية لدى الشباب، بغية الوصول إلى شوارع آمنة من الحوادث والمخالفات.

وتضمنت الحملة توزيع هدايا على قائدي المركبات عند إشارات المرور، احتوت على مطويات إرشادية لأهم قواعد المرور، معلومات في ديناميكية الحركة، وأنظمة وسلوكيات السير، إضافة إلى أساليب الوقاية من حوادث الطرق، والأنظمة والأخلاقيات الواجب مراعاتها عند استخدام الطريق سواء من جانب المشاة أو السائقين.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الشباب الدكتور خالد الحارثي أن مشاركة الطلاب في الحملة التوعوية المرورية الخاصة باحترام النظام أسهمت في تعزيز الرسالة التي نحاول إيصالها إلى المواطنين والمقيمين، باعتبار ما يجسدونه قدوة حسنة لعموم الشباب.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لمرور جدة العقيد زيد آل هاشم أن إدارة المرور تنظم برامج وحملات مرورية في مناسبات عدة حول أنظمة الأمن والسلامة والسرعة، وتهدف إلى توعية قائدي المركبات، لما لها من أهمية في توعية السائقين بضرورة احترام النظام، وصولاً إلى التقليل من الحوادث.