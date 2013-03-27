أمانة الطائف تطور 30 حديقة وتدعمها بالخدمات

تعمل أمانة محافظة الطائف على تطوير نحو 30 حديقة جديدة في أحياء الطائف لتوفير متنفسات للأهالي، وفق ما أكده المتحدث الرسمي لأمانة الطائف مدير العلاقات العامة والإعلام إسماعيل إبراهيم، مشيراً إلى أن الأمانة طورت وأهلت أكثر من 100 حديقة داخل أحياء المحافظة، ودعمتها بالخدمات وسط متابعة أمين الطائف المهندس محمد المخرج الذي وقف على عدد من مشاريع تطوير الحدائق المنجزة في مواقع متفرقة من المدينة بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.



وتتجه الأمانة الى ترسية مشروع تطوير حديقة الجزيرة العربية والتي تقع على طريق الخمسين إذ ستصبح من أكبر الحدائق وأكثرها تكاملاً بالخدمات في المحافظة، وتأتي هذه الخطوة بعد أن باشرت الأمانة تنفيذ مشروع تطوير حديقة الفيصلية بالحوية الذي يجري العمل فيه لدعم جهود التحسين والتجميل وإنشاء المتنفسات.

وكثفت الأمانة خلال الأيام الماضية، جهودها لدعم الخدمات في الحدائق العامة والمتنزهات التي تستقبل أعداداً كبيرة من الزوار والمرتادين، كما تابعت الحدائق والمتنزهات المستثمرة لتوفير المستوى المطلوب من الخدمات، بينما استمرت في تنفيذ أعمال تأهيل حدائق الأحياء في مواقع مختلفة من المدينة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف مدير العلاقات العامة والإعلام إسماعيل إبراهيم أن الأمانة تعمل على تطوير نحو 30 حديقة جديدة في أحياء الطائف لتوفير متنفسات للأهالي، مشيراً إلى أن الأمانة طورت وأهلت أكثر من 100 حديقة داخل أحياء المحافظة، ودعمتها بالخدمات وسط متابعة أمين الطائف المهندس محمد المخرج الذي وقف على عدد من مشاريع تطوير الحدائق المنجزة في مواقع متفرقة من المدينة.