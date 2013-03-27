الأحوال: معظم السعوديات تقدمن للحصول على الهوية الوطنية

قال المتحدث باسم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر إن معظم السعوديات تقدمن للحصول على الهوية الوطنية، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وأكد الجاسر أن الأحوال المدنية عملت على توسعة الأقسام النسوية وأنشأت أكثر من 20 فرعاً في مختلف المناطق لتسهيل إجراءات استخراج الهوية الوطنية.

وأوضح الجاسر أن المرحلة الحالية حتى سبعة أعوام مقبلة هي مرحلة انتقالية، وصولاً إلى أن يكون لجميع المواطنات بطاقة هوية وطنية.

وأقر مجلس الوزراء أول من أمس تعديلات على مادة في نظام الأحوال المدنية، من بينها وجوب أن يحصل من أكمل سنّ الـ15 من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين الـ10 والـ15 بعد موافقة ولي أمره، إضافة إلى إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أعوام، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.