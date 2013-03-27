السعودية ثريا عبيد شخصية العام في مهرجان الجنادرية

يحتفي مهرجان الجنادرية الذي سيفتتح في نهاية الشهر الجاري بعضوة مجلس الشورى السعودي الدكتورة ثريا عبيد لتكون شخصية العام وستحصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

وكشف نائب رئيس الحرس الوطني عبدالمحسن التويجري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في الرئاسة العامة للحرس الوطني، أن المهرجان ينطلق الأربعاء المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة أكثر من 300 مفكر وأديب، ويشهد حفل الافتتاح أوبريت "قبلة النور" من كلمات الشاعرتين مستورة الأحمدي ونجلاء المحيا، وألحان خالد العليان، وأداء الفنانين محمد عبده، راشد الماجد، خالد عبدالرحمن، وماجد المهندس. وستكون جمهورية الصين ضيف شرف المهرجان.

وفيما طالب التويجري الإعلاميين بتحري الدقة استبعد "وجود مخربين في الجنادرية، وقال: "هناك وجهات نظر تحترم وتستوعب المهرجان دعا منذ إنشائه 5 آلاف مفكّر وأديب، وأقام 270 ندوة و60 أمسية، وأصدر 250 كتاباً و41 نشرة متخصصة.

وأضاف أن الخيمة الشعرية ستتواجد في دورة هذا العام، وأنه يتم دراسة فتح الجنادرية طوال العام، مشيراً إلى أن ميزانية المهرجان لهذا العام 15 مليون ريال، وأن الأمير متعب بن عبدالله وجّه بمنح مكافأة مالية للحرفيات على مشاركتهن، وأن هناك تسهيلات للمعوقين والإعلاميين وتطوير مستمر للمواقف والبوابات.

وأضاف أن المهرجان يتجدد ويتطور كل عام، وأن اللجان تعمل مع نهاية المهرجان السابق، لافتاً إلى أن المهرجان أصبح منبراً عالمياً عبر موضوعاته ذات البعد الإنساني، وأن اللجنة الثقافية تشمل الرجال والنساء".

هذا فيما أكد السفير الصيني لدى المملكة لي تشنغ ون أن بلاده ستشارك بوفد يتكون من 200 شخص، ووفد أكاديمي وفني برئاسة وزير الثقافة الصيني، وأن الوفد سيقدم الحضارة الصينية ويتكون من الرجال والنساء، وأن شعار مشاركة الصين في المهرجان هو "الصين بلاد تتألق جمالاً".