العسكر: منح الجواز الدبلوماسي لأعضاء الشورى "ليس غنيمة"

أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الدكتور عبد الله العسكر لـ"العربية.نت" أن ما نقل على لسانه بشأن المطالبة بتوصية من المجلس لمنح أعضائه جواز سفر دبلوماسي بعد انتهاء عضويتهم في المجلس " قد أسيء فهمه، وحور عن مقصده".

وطالب العسكر المنتقدين خلال الأيام الماضية بعدم المبالغة في الأمر، مؤكدا أن الأمر "تكريم"، واصفا الجواز الديبلوماسي بأنه ليس بـ "الغنيمة"، وأن ميزاته ليس بالشكل الذي ضخم عنه، قائلا: "أساسا الجواز الديبلوماسي يحتاج إلى تأشيرة كل ستة أشهر، وهناك أمور لابد من توافرها لتحقيق الاستفادة الكاملة منه"، مضيفا: " ربما يكون الجواز العادي أسهل وأقل تعقيدا في بعض النواحي".

وأضاف العسكر " للأسف بعض الإعلاميين لا يدقق، وبالتالي يخطئ خصوصا من لا يملكون خلفية حول مواضيع كهذه"، مضيفاً "نعاني من غياب الصحافي المتخصص".

وكشف العسكر لـ"العربية.نت " تفاصيل المشروع قائلاً: "المشروع تقدمت به الحكومة، وجاءنا توجيه من ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز بدراسة المشروع الذي يرى منح جواز سفر ديبلوماسي لرجال خدموا الدولة وفق ضوابط وجوانب معينة".

مشيرا إلى أن "المشروع طلب من لجنة الشؤون الخارجية دراسته، واقترحنا إضافة ثلاث فئات للمستحقين؛ هم أصحاب الرتب العسكرية (اللواء) ومن بلغ المرتبة الخامسة عشرة من موظفي الدولة، وأيضا أعضاء مجلس الشورى".

ظروف إعادة التصويت

ورد العسكر على من انتقد منح أعضاء الشورى ذلك، وأنهم لم يقدموا ما يستحق قائلا: "هذا كلام عام لن أرد عليه، يعني هل وصل الأمر للقول أن المجلس لم يقدم أي شيء مطلقا..! هذا مجحف".

وحول وضع المشروع قال: "في جلسة الاثنين – قبل أمس – سحبت اللجنة المشروع لاعتقادها أن عددا من الأعضاء الجدد بحاجة للتعرف أكثر على المشروع قبل طرحه للتصويت". مضيفا "المشروع مهم ولا نريد أن يسقط دون التوصية لمجرد عدم تعرف البعض من الأعضاء عليه بشكل جيد، وملتزمون بأنظمة المجلس".





هجوم على مجلس الشورى

يذكر أن عددا من الإعلاميين السعوديين شنوا هجوما على الشورى بسبب ذلك، ومنهم الكاتب بصحيفة الرياض عبد العزيز المحمد الذكير الذي قال: "كدليل على أهمية السفر عند السعودي قرأنا أن مجلس الشورى ناقش، أو هو سيُناقش نظام جوازات السفر الدبلوماسية ومدى أحقية أعضائه لحملها أثناء أو بعد العضوية، هذه "الأولوية" برعاية المجلس الموقر لا تترك جدلا بأن مسألة جوازات السفر المميزة عندهم "أغلى من صك البيت".

وقال الكاتب ياسر المعارك خلال استضافته في برنامج تلفزيوني مخاطبا عضو المجلس سليمان الزايدي "أعضاء مجلس الشورى لم يمض أكثر من شهر على أدائهم القسم، وأول ما يناقشونه هو امتيازات لمنحهم جوازات دبلوماسية".

وأضاف المعارك: "منح أعضاء الشورى جوازات دبلوماسية هو حق لهم، إلا أن المجتمع يستنكر ذلك لعدم إحساسه بدورهم الحقيقي، مؤكداً أن المواطن يشعر بالأسى من مجلس الشورى الذي لم يصوت حتى الآن على أي قرار لصالحه أو يرفع المعاناة عنه".

وهذه هي المرة الثانية التي يثار فيها الجدل حول امتيازات تطرح لأعضاء مجلس الشورى، حيث قدم عضو بمجلس الشورى في يناير 2012 بطلب منح أعضاء الشورى وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.