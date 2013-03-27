عريس ستيني يلاقي عروسه على متن "شيول" الدفاع المدني

يبدو أن الحب لا يعرف القيود أو الحواجز، فبعد السيول والأمطار التي ضربت منطقة بيشة في السعودية، لم يجد عريس ستيني سوى آلية للدفاع المدني للانتقال إلى منزل عروسه.



فقد استعان هذا العريس الستيني، من قرية الجوة بآل زياد في بيشة، بـ"شيول" الدفاع المدني، بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق" السعودية، لعبور وادي ترج مع عائلته وسط السيول التي أغرقت المنطقة أمس، للوصول لمنزل عروسه في قرية سنومة خلف الوادي، وإتمام مراسم زفافه.



وفي الوقت الذي يحتفي فيه الستيني بوصوله لمنزل العروس، قام فريق طبي من الدفاع المدني باعتلاء ذات "الشيول" للوصول إلى منزل مريض بالسرطان في قرية آل الرومي المعزولة، بغرض حقنه بدواء مصروف له من مستشفى الملك فيصل التخصصي.