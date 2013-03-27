الدمام.. مشروع حكومي يصطدم بتوسعة طريق الملك فهد

اعترض مشروع حكومي جديد للضمان الاجتماعي في المنطقة الشرقية، دراسة توسعة لطريق الملك فهد في الدمام، حيث تم تسليمه لمقاول وبدأ العمل عليه منذ أشهر.

وطالبت أمانة المنطقة الشرقية في خطاب وجَّهته لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية في المنطقة بالتريث وعدم إقامة المشروع في المنطقة بتكلفة 20 مليون ريال، الواقع على طريق الملك فهد في الدمام، على مساحة 6000 متر مربع.

وبحسب صحيفة "الشرق" السعودية" فإن الخطاب تم توجيهه بناءً على الدراسة، التي تتم على الطريق بهدف توسعته خلال الفترة المقبلة مع إيقاف عدد من المشاريع الأخرى إلى حين نهاية الدراسة.

ويتكون المشروع الجديد للضمان الاجتماعي من 4 طوابق، وتم اعتماده والتوقيع مع المقاول المنفذ للمشروع، وتم إيقاف تنفيذه بسبب دراسة توسعة طريق الملك فهد التي لم تنتهِ حتى الآن، دون أن نُبلَّغ بالمكان البديل لتنفيذه على الأرض التابعة للوزارة.