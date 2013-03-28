بطاقة "مزايا" للمتقاعدين السعوديين لتأمين الاحتياجات المعيشية

بدأت الجمعية الوطنية للمتقاعدين في السعودية بتوزيع 1500 بطاقة "مزايا" لأعضائها قالت إنها تشمل تخفيضات "مغرية في السوق المحلية". ودعا مدير عام الجمعية د. عبدالرحمن الشريف أعضاء الجمعية للاستفادة من خدمة التخفيضات التي تقدمها عبر اتفاقية "مزايا"، كما دعت جميع الأعضاء الذين صدرت لهم بطاقة تخفيضات في عدد من المراكز التجارية والأسواق والشركات إلى استلام بطاقاتهم وعددها حوالي 1500 بطاقة. وطالبت الجمعية أعضاء فروعها الستة عشر بالتسجيل والاستفادة من بطاقة مزايا.

وقال مدير عام الجمعية الدكتور عبدالرحمن الشريف ضمن تقرير لصحيفة "الوطن": "تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مزايا الشباب العالمية، بهدف الحصول على حسومات مالية خاصة عند تأمين الاحتياجات المعيشية للمتقاعدين من خلال العديد من المنشآت الموجودة في أغلب مناطق المملكة (تجارية، تعليمية، صحية، رياضية، ترفيهية، سياحية، وغذائية).

وأضاف: "بموجب الاتفاقية ستقوم "مزايا" بتزويد أعضاء الجمعية ومنتسبيها في جميع أنحاء المملكة ببطاقة خصم ومكافآت. ووفقاً للشركة، تعد البطاقة وآلية عملها الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، حيث تم إعدادها لتنفيذ برنامج يهدف إلى تحقيق الجودة الشاملة للمستهلَكين والتجار على حد سواء".

وعن المزايا قال: "تعتمد البطاقة في عملها على مركز البيانات الذي يرتبط به أكثر من 25000 قارئ (نقطة طَرفية) متطورة متعددة الاستخدام وطرق الاتصال بالتكامل مع العديد من البرامج في الهواتف الذكية، والتي تسمح لحامل البطاقة بالحصول على الخدمة في معظم أرجاء المملكة، حيث تقوم النقطة الطرفية بالتعرف إلى صاحب البطاقة أينما كان، بغض النظر عن مكان إصدار البطاقة، وتمكّنه من الحصول على حسومات مالية، خاصة عند تأمين احتياجاته المعيشية من العديد من المنشآت الموجودة في أرجاء المملكة.

يُذكر أن المتقاعدين في السعودية ومن خلال الجمعية تتصاعد مطالباتهم بتحسين أوضاعهم والاستفادة من خبراتهم أسوة بنظرائهم في العديد من الدول، كما طالبوا ببطاقات تعريف تمكنهم من الحصول على العديد من الخدمات، حيث من أبسط الأمثلة أن المتقاعد لا يستطيع استئجار سيارة لعدم وجود بطاقة تعريف، وهو ما شرعت المؤسسة العامة للتقاعد في معالجته وسط انتقادات كبيرة بممارسة إجراءات روتينية مطولة.