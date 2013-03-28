رالي حائل 2013 يحظى بمتابعة وكالات الأنباء العالمية

حظيت فعاليات افتتاح رالي حائل الدولي 2013 بمتابعة عالمية، حيث تناقلته أكثر من 17 وكالة أنباء عالمية باللغات الفرنسية والإنجليزية، وتابعت نتائج المراحل، فيما نقلت مواقع إخبارية إسرائيلية فعاليات السباق التي وصفتها بأنها تدخل إلى المملكة كرياضة للمرة الأولى بشكل رسمي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الشرق" السعودية سجّل المركز الإعلامي مشاركة أكثر من 700 مصوّر صحافي من الوكالات العالمية والعربية والخليجية والصحف السعودية الرسمية والإلكترونية وأكثر من 400 صحافي محلي وخليجي وأجنبي.

ونجح المركز الإعلامي في تحويل صالات التحرير والبث الرقمي إلى نافذة يتم من خلالها تقديم المعلومات والإرشادات وكل ما يتعلق بالرالي وأحداثه اليومية إلى كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والخليجية، من خلال بث أكثر من 30 ألف صورة لوسائل الإعلام والوكالات العالمية، وبث أكثر من 500 ألف كلمة منها 200 ألف كلمة باللغة الإنجليزية ومثلها باللغة الفرنسية و100 ألف كلمة بالعربية.