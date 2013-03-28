سعوديات يحولن الأكياس البلاستيكية إلى سلع يستفاد منها

أطلقت مجموعة من الفتيات السعوديات، يطلقن على أنفسهن "تروتشت جروب"، مبادرة من نوع آخر تساهم في الحد من الإضرار بالبيئة التي يسببها البلاستيك تحت شعار "أعطيني كيس نايلون وأعطيك منتج".

اعتمدت فكرة المشروع على تدوير أكياس البلاستيك، الأمر الذي ساهم في توفير العديد من الفرص الوظيفية للحرفيات اليدويات لينتجن تصاميم مختلفة على أشكال "الكروشية"، حيث يقوم فريق العمل بجمع وشراء أكياس النايلون من أماكن جمع المخلفات، ثم يقمن بغسل الأكياس وتعقيمها وتجفيفها ليبدأ توزيعها على الحرفيات، لينتجن أشكالاً متنوعة من قبعات بلاستيكية و"شنط" ومحافظ تحاك بطريقة الكروشية.

وبحسب ما ذكر القائمون على الفكرة، فإن هناك زيادة في الطلب بالسوق المحلي على الكروشية البلاستيكي، ويقوم العاملون عليه بالتوسع للأسواق الخارجية، وذلك سعياً منهم في توفير أكثر من 1000 وظيفة حرفية.

كما يأمل القائمون على الفكرة من الناس تقدير مهارات وإبداع النساء السعوديات اللاتي عملن على تحويل القمامة إلى سلع نسيجية، فضلاً عن نجاح الجهد الذي تراه العاملات في صعوبة حياكة البلاستيك.