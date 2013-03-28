فوضى وإضاءة خافتة في مطار جدة بعد انقطاع الكهرباء

أدى انقطاع التيار الكهربائي في الصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أمس إلى حالة من الفوضى والارتباك في حركة الرحلات الجوية إثر توقف أجهزة النظام الآلي لمتابعة الحجوزات وإصدار بطاقات الصعود للطائرات وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتبادل إدارتا مطار الملك عبدالعزيز الدولي وشركة الكهرباء الاتهام بتحمل مسؤولية الانقطاع، الذي استمر نحو نصف ساعة.

وأكد مدير المطار المكلف عبدالحميد أبا العري أن سبب الانقطاع المفاجئ للتيار ناتج عن خلل من شركة الكهرباء التي باشرت على الفور معالجته، لافتا إلى تأثر بعض الرحلات التي تزامنت مع فترة الانقطاع مؤكداً عودة الوضع إلى طبيعته بعد تشغيل المولدات الكهربائية الاحتياطية.

بينما أرجع مدير شركة كهرباء جدة المهندس عبدالعالي الثبيتي سبب انقطاع الكهرباء عن مطار الملك عبدالعزيز إلى التوصيلات الداخلية بالمطار، مشيراً إلى أنه ليس للشركة أي دور فيه، مضيفا أن جميع الخطوط الموصلة للتيار من شركة الكهرباء سليمة ولا يوجد بها أي خلل.

وتحدث أحد المسافرين عن حالة الإرباك التي سادت المطار إثر انقطاع التيار الكهربائي، فقال إنه أثناء إنهاء إجراءات المسافرين على الرحلة انطفأت الأنوار فجأة وتوقفت جميع الشاشات ومسارات العفش وعلى الفور أضيئت أنوار الطوارئ الخافتة.

وأضاف: بقيت في مكاني نصف ساعة حتى عاد التيار إلى الصالات، بينما فضل مسافرون آخرون الخروج منها والانتظار في الخارج.



واستغرب مسافر آخر عدم تشغيل الأجهزة والشاشات ومكبرات الصوت بالمولدات الاحتياطية التي بالكاد أضاءت الصالات بأنوار ضعيفة.

