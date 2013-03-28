الجهات الأمنية تضبط 1100 متسلل في عسير

أعلنت اللجنة الإعلامية الأمنية بإمارة منطقة عسير، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 1100 متسلل في جميع محافظات ومراكز منطقة عسير خلال اليومين الماضيين.

حيث ارتفع العدد الإجمالي للمتسللين المقبوض عليهم خلال الأيام الستة الماضية لـ3721 متسللاً بعد أن كانت اللجنة أعلنت قبل يومين القبض على 1949 متسللاً، في محافظات ومراكز المنطقة، وقبلها بيومين على 627 متسللاً.

وتأتي هذه الحملة ضمن مساعٍ لتمشيط وتطهير منطقة عسير لضبط أي متسللين والتحقيق معهم وترحيلهم إلى الدول التي قدموا منها.

من جهة أخرى، أشادت اللجنة بدور المواطنين في الإبلاغ عن أماكن تواجدهم والذي ساعد في سرعة القبض عليهم، كما حذرت كل من يتعامل معهم أو ينقلهم ويتستر عليهم، بتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.

يذكر أن الحملات الأمنية ستستمر على مدار الساعة وفي كل المحافظات والمراكز للقضاء على وجود أي متسلل.