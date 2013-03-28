"الغذاء والدواء" تحذر من مياه عذبة تبوك وتطالب بالتخلص منها

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه بعد عملية سحب عدد من عينات مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً من قبل شركة "عذبة تبوك" خلال الفترة الماضية ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة، وذلك لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2009 مياه الشرب المعبأة)، والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ(10 أجزاء في البليون)، أظهرت نتائج التحاليل المختبرية للعينات ذات الأحجام ( 250 ملم و330 ملم و6 لترات) المنتجة من قبل مصنع عذبة تبوك للمياه الصحية المعبأة بمدينة تبوك تجاوزها للحدود القصوى المشار إليها.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص منه، علماً بأن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف التصنيع حتى يلتزم بالحدود المسموح بها لمادة (البرومات) المنصوص عليها في المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبأة المنوه بها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة للمواصفة الخليجية المشار إليها.