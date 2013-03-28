10 مليارات للتبخير !

في برنامج إذاعي رياضي، طالب أحد المستمعين الدولة بضخ 10 مليارات ريال في أوردة الرياضة السعودية، وكنت سأؤيد المستمع الكريم لو أننا نملك رياضة قائمة على مؤسسات رياضية وإدارات أندية مهنية ومحترفة، لكن في ظل الوضع القائم ستتبخر المليارات العشرة في انتدابات المشاركات الهلامية، ونفقات الصيانة المتورمة، وتجديد عقود محترفي الغفلة!

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كشفت صحيفة «سبق» عن أن مسؤولا في «صحة» مكة ما زال على رأس عمله يترقى ويدير أحد أكبر مستشفيات المنطقة، رغم صدور قرار بكف يده عن العمل منذ 12 عاما!

سبحان الله، المجتهدون يتم تطفيشهم، والمخطئون تتم ترقيتهم، ثم بعد ذلك نتساءل عن أسباب تردي الخدمات الصحية وتكرار الإخطاء الطبية!

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قالت جريدة الوطن إنها حصلت على مستندات تبين طلب مساعد مدير الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة للإمداد والتموين من منافذ الجمارك بفسح أدوية مباشرة بدون شعار أو تسعيرة دون الرجوع لمدير الشؤون الصحية أو إدارة الرخص، فإن سمحت له «الصحة» فتلك مصيبة، وإن سمحت له «الجمارك» فالمصيبة أعظم، وإن سكتت «الغذاء والدواء» فتلك أم المصائب!

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قال وزير العمل إننا لن نسمح للحكومة الإندونيسية بالتدخل في سياساتنا العمالية، المهم ــ يا معالي الوزير ــ أن تسمح لكم شركات الاستقدام السعودية الوليدة بالتدخل في سياسات تسعيرها لعمالتها المنزلية التي تزيد يوما بعد يوم بلا حسيب ولا رقيب!

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جاءت شركات الاستقدام لتكون عونا للمواطنين في مواجهة غلاء مكاتب الاستقدام فصارت فرعونا عليهم، ولا عجب فقد ولدت الشركات من رحم المكاتب!

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لا يمكن لمشروع أن ينتهي قبل أن يبدأ، أهمس بذلك للقائمين على مشاريع شبكات النقل العام في المدن الرئيسية، وشبكات السكك الحديدية بين مناطق المملكة، ومشاريع الإسكان.. فكفوا عن التصريحات ودقوا المسامير!.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية