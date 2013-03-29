الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار غزيرة على الطائف

أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة عن تلقيه ‏تنبيهاً عن ظاهرة جوية صادرة عن نظام الإنذار المبكر بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مفادها فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصاحبة بزخات من البرد على محافظة الطائف من الساعة الواحدة من ظهر اليوم الجمعة إلى الساعة التاسعة من نفس اليوم.

وأوضح الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر واتباع رسائل الدفاع المدني من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف سرحان أن مجاري السيول الآن، أصبحت ممتلئة بالمياه وانتقالها من منطقة إلى منطقة في حالة هطول الأمطار ستكون أسرع مما كانت عليه في الأيام الماضية، لذا نود التنبيه بعدم الاقتراب من الأوديه أو قطعها، سواء بالعربات أو على الإقدام تجنباً لما تشكله من مخاطر على الأرواح والممتلكات خاصة السيول المنقوله منها.

كما نهيب بالجميع الابتعاد عن استخدام الطرق الجبلية التي ما زالت تحت الإنشاء لتجنب الاحتجاز وتساقط الصخور، وأخذ الحيطة عند السير عبر الطرق السريعة، خاصة في الفترة المسائية، ويفضل عند هطول الأمطار بكثافة الانتظار في مواقع آمنة حتى زوال الخطر. وفي حالة طلب المساعدة من فرق الإنقاذ بالدفاع المدني فإن سرعة الاتصال وتحديد الموقع ووصف الحالة بدقة يساعد على اختيار الآليات المناسبة للتدخل في عمليات الإنقاذ وسرعة الوصول.