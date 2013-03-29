القبض على أفغاني وبحوزته حقيبة هروين بمطار جدة

عثر رجال الجمارك بمطار الملك عبدالعزيز بجدة مساء أمس الخميس، على حقيبة مليئة بالهروين، برفقة مسافر أفغاني، قادماً من رحلة دولية، وقد أخضع رجال الجمارك عدداً آخر من رفاقه للفحص الشعاعي، خوفاً من أن تكون هناك ممنوعات داخل أحشائهم فيما أحيل صاحب الحقيبة للجهات المختصة.



ونجحت جمارك مطار الملك عبدالعزيز، بفضل يقظتها، في إحباط عمليات مشابهة لحالة هذا المسافر الأفغاني.

وأوردت صحيفة "الرياض" في وقت سابق أن رجال الجمارك أحبطوا تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (36.178) حبة مُخدرة كانت مخبأة في عُلب حلوى "معمول" بطريقة مصنعية، مجهزة خصيصاً لغرض التهريب، كما تم ضبط محاولة تهريب اثنين كيلوغرام ونصف (2.572) من مادة الشبوا "الكراك" المُخدرة، حيث تم اكتشافها بداخل كرتين من الحلوى ومُغلتان بالبلاستيك، حيث تم تجويفهما بشكل مصنعي مُعد للتهريب.