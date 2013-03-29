صراع الأجيال

• تكبر الفجوة بين الأجيال لدرجة لم نعد نميز من الأستاذ والتلميذ.

• تلميذ يتطاول وأستاذ يرد ليدخل المستمع أو القارئ أو المشاهد حالة انحياز حسب ميول صاحب الرأي لا حسب ما يقدم كل طرف.

• فماذا نسمي هذا فوضى خلاقة أو فوضى مرحلة أم فوضى الحواس.

• أمر محير أليس كذلك وأزيد ومحبط في ظل غياب المسؤولية عند كل الأطراف.

• أشعر بتعب شديد حينما يقيم إعلامنا من خلال هذا الصراع وأكاد اختنق حينما أرى إعلاميين أصحاب تجربة غضة يتصدرون المشهد الإعلامي لتقييم عمل من خلال خسارة مباراة أو من خلال البحث عن ضوء على حساب قامات لها وزنها في الوسط المعني بالنقد.

• ناهيك عن الخطاب المتداول هذه الأيام والمعني بنقد لا يحمل في مضامينه ما يوحي أنه نقد.

• المفجع أن هذا الصراخ المتداول في كثير من البرامج الرياضية وغيرها بات هو المطلب لدى كثير من القنوات التجارية.

• لقد هبط النقد إلى أدنى مستوياته مع جيل نقاشه لا يتعدى العالمية والملكية لنادينا وليس لناديكم وأنا عالمي وأنت محلي وهات من هذا الفكر ولا أنزه نفسي من الدخول في هذه اللعبة ولكن إلى متى؟

• أما الحراك الآخر المعني برئيس الاتحاد أحمد عيد وبعض إعلام الأزرق فمن حقنا عليهم من باب الزمالة أن يؤجلوه ريثما ينتهون من البحث عن أدلة جديدة.

• فعلا أسخر ومن حقي أن أسخر طالما هناك ما يدعو لذلك.

• فمن الصعوبة بمكان أن نرى هذا ونصمت عليه.

• فنحن معنيون بذلك أكثر من غيرنا لأننا أحد ركاب هذه السفينة فإن نجت نجونا وإن غرقت سنغرق كلنا.

• الوافدون الجدد فاهمون حرية الرأي خطأ بدليل أنهم يشتمون ويوزعون التهم على الناس ويقولون هذه آراؤنا.

• وآخرون يرون أن هذا عصر الانفتاح الإعلامي ولابد من استثماره لإيصال أصواتهم بغض النظر كيف تصل.

• ومن الحالتين تستشرف آفاق مستقبل إعلامي محبط.

• هل لي وسط هذه السوداوية أن أفرح بنور في آخر النفق المعتم.

• لست معك ولكنني حتماً لن أكون ضدك.

*نقلاً عن "عكاظ" السعودية