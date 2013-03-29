مدينة العزيزية الترفيهية تكتظ بالزوار رغم إصابة فتاة

لا يزال العمل مستمراً في مدينة العزيزية الترفيهية في الخبر، ولا تزال تستقطب العديد من الزوار، على الرغم من وقوع حادثة كادت تودي بحياة طفلة، بعدما سقطت من إحدى الألعاب.



هذا ما أكدته صحيفة "الشرق" السعودية، راصدة اكتظاظها بالمتنزهين من الأطفال والنساء، رغم ما تعرَّضت له فتاة من سقوط أثناء ممارستها اللعب في "قطار"، نتج عنه إصابتها بعدة جروح نُقلت إثرها إلى المستشفى الجامعي بالخُبر عن طريق إسعاف الهلال الأحمر، وذلك في الوقت الذي تغيب فيه المتابعة الأمنية عن المدينة.

وذكر المتحدث الإعلامي باسم الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية، فهد عثمان الغامدي، أنَّ بلاغاً ورد أمس الأول عن طريق أحد حُرَّاس الأمن في المدينة، بتعرض فتاه لحادث، وتوجهت فرقة الهلال الأحمر للموقع لتجد فتاة فاقدة الوعي، فجرى إسعافها ونقلها للمستشفى الجامعي بالخُبر.

ولفت الغامدي إلى أنهم حاولوا التواصل مع حارس الأمن الذي أبلغ إلا أنَّ تعذَّر ذلك. من جهة أخرى أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد علي سعد القحطاني أن الدفاع المدني "لم يُبلَّغ الدفاع المدني بهذه الواقعة"، مضيفاً أنه سيجري البحث عن حقيقة ما حدث نظراً لعدم وصول بلاغ بالواقعة.. يُذكَر أنَّ مدينة الألعاب شهدت حادثة مماثلة قبل 9 أعوام تسببت في إعاقة دائمة لفتاة، ومازالت القضية منظورةً في المحكمة حتى الآن.