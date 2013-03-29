"واجهة" جدة القديمة تتحول إلى مرمى للنفايات

لطالما اعتبر حي الكندرة في جدة واجهة للمدينة من أكثر من 30 عاماً، كما كان الحي الأشهر والأجمل على الاطلاق، إلا أنه تحول اليوم إلى مرتع للنفايات.

فالحي المذكور شهد في ما مضى إنشاء أول مركز للشرطة ومقر إذاعة جدة، وضم أيضا مقر ديوان مجلس الوزراء ولكن سرعان ما تغيرت الحال، بحسب ما أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية.

ونقلت عن الأهالي قولهم إن الحي بات يعاني من الإهمال لدرجة أنه أصبح عاصمة للنفايات ومأوى للمجهولين، وأصبح يضاهي الأحياء العشوائية فيما يدور داخل دهاليزه، مستغيثا الجهات المعنية بإنقاذه من واقعه المرير. ويبدو أن معاناة الأهالي أزلية مع ظلام الشوارع وندرة الإنارة ولا حل لها مع أكوام النفايات، إضافة إلى مياه الصرف الصحي.

وأشار عدد من أهالي الحي إلى وجود بيوت مهجورة يرتادها بعض المخالفين لممارسة بعض الشبهات والترويج للممنوعات، حيث أوضح محمد العماري أحد سكان الكندرة أن الحي كان وجهة لوجهاء جدة قبل 30 عاما فيما بات الآن مرتعاً للعمالة الوافدة التي تعتمد في الرزق على الممنوعات.

وذكر عبدالله بابطين أن الكندرة أصبحت مقراً يفرخ عصابات السرقة وبات الحي عشوائيا يؤوي المخالفين الذين يروجون للمنوعات ويعتمدون في رزقهم على السرقات.



في المقابل، أكد الناطق الإعلامي بشرطة محافظة جدة الملازم أول نواف البوق أن حي الكندرة مثله مثل أي حي فمعدل الجريمة غير مرتفع، مضيفاً توجد مخالفات وجرائم ولكن لا نستطيع وصف معدله بأنها مرتفعة ومن خلال دراستنا للمواقع فغالبية المجهولين يقطنون في الأحياء العشوائية وفي حي الكندرة جزء بسيط عشوائي وعند حملاتنا الأمنية نقوم بمسح المنطقة كاملة إلا ما يرد لدينا من معلومات عن موقع معين أو بلاغ معين عن حادثة أو جريمة.

هذا.. وقد أوضح عمدة حي الكندرة الشمالي عايض السلمي أن هنالك العديد من البيوت المهجورة في الحي وقد تم إبلاغ أمانة محافظة جدة عن هذا الموضوع وإلى الآن لم يتم التعامل معها.



وأكد العمدة حبيب السلمي تدني مستوى النظافة في حي الكندرة، مطالبا بمستوى نظافة أفضل يليق بقدم تاريخ الحي، مرجعا أسباب تدني النظافة إلى أن العمالة وبعض أهالي الحي يفتقدون للوعي وعدم المبالاة بخطورة سوء النظافة وعدم الاهتمام بها، وأشار إلى أنها الشيء الوحيد الذي لم يتغير في الحي منذ الزمن الماضي ومعه تغير كل شيء.

ورأى السلمي أن حي الكندرة يعد من الأحياء التاريخية والذي يقبل عليه الزوار من كل حدب، لذا يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بنظافته، وألمح إلى أن التركيبة السكانية وزيادة الأسواق والعمالة كان لها الدور الأبرز، وتمنى عمدة حي الكندرة أن يكون هناك وعي كبير من مؤجري المنازل في الحي إلا أنهم في بعض الأحيان يؤجرون بدون عقد وهذا الأمر يسبب العديد من المشكلات لأهالي الحي، فتمنى أن يكون هناك مراقبة لتأجير المنازل لدى العمدة، وألا تؤجر المنازل بدون عقود.



