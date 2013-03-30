آثار حائل السعودية تجذب 50 سفيراً مع عائلاتهم

نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، رحلة سياحية ليوم واحد لأكثر من خمسين سفيراً مع عائلاتهم لمنطقة حائل، حيث تضمنت الرحلة زيارة عدة مواقع تراثية بالمنطقة بدأت بقلعة "إعيرف" التي بنيت نهاية القرن الحادي عشر الهجري، وقلعة القشلة التي أنشئت عام 1940 بغرض أن تكون مقراً للجيش القادم إلى المنطقة آنذاك، وتضم أكثر من 140 غرفة، إضافة إلى زيارة عدد من المتاحف التي تضم مقتنيات وصوراً قديمة للمنطقة.

وعلى بعد 70 كيلومتراً من حائل، اتجه الوفد لمشاهدة جبل "أم سنمان" الذي يحكي قصص قوم سكنوا المنطقة منذ أكثر من 7 آلاف سنة، كما زار الوفد قرية "الجبة" التي كانت محطة استراحة لتقديم الأكلات الشعبية للمنطقة، ومشاهدة متحف نايف الذي يضم العديد من الصخور ذات نقوش تاريخية.

ولاقى الفولكلور الشعبي للمنطقة والزي التراثي وتجربة طهي الأكلات الشعبية وتذوّقها "كالقشد والكبيبا" إعجاب السفراء وزوجاتهم، فالإعجاب كان حاضراً دائماً عند تعرفهم إلى طابع جديد لأهالي المنطقة.