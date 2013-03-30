السعودية.. سعي لحظر الحسابات المجهولة على "تويتر"

يبدو أن السعودية تتجه إلى وضع حد لاستخدام الحسابات المجهولة الهوية على موقع "تويتر" في المملكة بقصر دخول الموقع على من يقومون بتسجيل بيانات وثائق تحقيق الشخصية، بحسب ما أوردت صحيفة "أراب نيوز" اليومية اليوم السبت.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت الأسبوع الماضي إن الحكومة طلبت من شركات الاتصالات البحث عن سبل تمكنها من مراقبة أو حظر خدمات الاتصال الهاتفي المجانية على الإنترنت مثل سكايب.

وأشارت الصحيفة - نقلاً عن أحد المصادر - إلى أنه ليس بالضرورة أن تجعل هذه الخطوة البيانات الشخصية للمستخدم مرئية لغيره من مستخدمي الموقع، ولكنه يعني أن الحكومة السعودية يمكنها مراقبة التغريدات التي ينشرها المواطنون.

يذكر أن "تويتر" يحظى بشعبية كبيرة بين السعوديين، وأثار جدلاً واسعاً حول موضوعات دينية وسياسية في المملكة، التي يعتبر فيها مثل هذا النقاش العام في أفضل الأحوال عملا غير لائق وفي بعض الأحيان غير قانوني. وفي أوائل هذا الشهر وصف متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية مواقع الشبكات الاجتماعية وخصوصاً "تويتر" بأنها أداة يستخدمها المتشددون لإثارة الاضطراب الاجتماعي.

