الشورى يصوت على تعديل "نهاية الخدمة" للسعوديين بالحكومة

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية عشرة التي يعقدها يوم غد الأحد مقترح تعديل مكافأة نهاية الخدمة التي يتقاضاها موظفو القطاع الحكومي العام بعد نهاية خدمته، للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية مقترح المهندس عبدالجواد.

وشددت اللجنة في تقريريها على أن الموظف الذي أمضى معظم سنوات عمره في خدمة القطاع العام يستحق أن يمنح مكافأة كافية لتأمين حياة كريمة له ولأسرته أو لورثته عند التقاعد.

وسيناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة (53) من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية في السعودية، والمقرة بالأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ 20/3/1432، الذي قدمه عضو المجلس السابق المهندس إحسان عبد الجواد بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1432/1433، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام منتجات التجميل، كما سيناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1432/1433، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1432/1433 إلى جانب تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1432/1433.

ومن المقرر أن يستمع المجلس في جلسته العادية الثانية عشرة التي تعقد بعد غد الاثنين لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة والمعروفة بظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية.

ويتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1432/1433 وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1432/1433 وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1432/1433.