كشخة مؤسسة موهبة!

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع مؤسسة متميزة تعنى بمراحل الدراسة العامة : الابتدائية، المتوسطة و الثانوية .. لها عديد من النشاطات محلياً وعالمياً تعنى بالإبداعات العلمية والاختراعات..



من أبرز برامج موهبة المشتركة بينها وبين وزارة التربية والتعليم مسابقة أولمبياد الإبداع العلمي، وفكرتها أن يقدم الطالب بحثاً علمياً أو ابتكاراً .. وتقيّمه اللجنة بعدد من البنود ثم ينتقل من مرحلة إلى أخرى .



تشرفت بزيارة التصفية النهائية للأولمبياد كان المتواجدون حوالى 500 شخص .. ما بين مخترعين و باحثين ذكوراً و إناثاً من جميع مناطق المملكة .



الاختراعات والبحوث كانت جميعها بلا استثناء مميزة وفيها عدد من القيم المضافة .. وجدت حلًاً لسرعة السيارات أفضل من ساهر .. لكن مشكلته «ما يدخل فلوس! » وجدت عدداً من العلاجات لعديد من الأمراض! وحلولًاً لكثير من المشاكل التي نواجهها في حياتنا فمن الازدحام إلى الحوادث إلى الطب … إلخ.



فكرت قليلًاً ماذا لو تبنت كل جهة معنية الابتكارات والبحوث وحاولت تطبيقها على أرض الواقع وجدت أن حياتنا ستتغير كثيراً !



أغلب الموجودين كانوا قد فازوا في مسابقات على مستوى العالم بميدلايات وكؤوس ذهبية وفضية .. سألت عدداً من المخترعين عن دعم الوزارة لهم : قالوا «يكشخون بنا براً وإذا رجعنا يسكتوننا بـ 5000 ريال ويسحبون علينا، مع أن أغلب بحوثنا أو ابتكاراتنا تجني مليارات الدولارات»



« هؤلاء المخترعون .. شرفونا عالمياً أكثر من لاعبي كرة القدم ، لكن السؤال كم راتب اللاعب وكم راتب المخترع؟»

*نقلا عن "الشرق" السعودية