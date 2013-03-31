أمانة جدة تضبط 66 بطاقة صحية مزورة

ضبطت أمانة محافظة جدة بالسعودية خلال جولاتها الرقابية، الأحد، مجموعة من البطاقات الصحية المزورة للعاملين في أحد المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية (جنوباً)، وذلك بعد قيام مفتشيها بجولة على المصنع للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية اللازمة لمزاولة النشاط.

وعند طلب البطاقات الصحية للعاملين بالمصنع، تبين وجود 66 بطاقة صحية مزورة، وعلى الفور تم سحب البطاقات ومنع العمالة من مزاولة العمل لحين مراجعة أحد المراكز الصحية المعتمدة لاستخراج بطاقات صحية، وقامت الأمانة بإحالة البطاقات لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة.

وحثت أمانة محافظة جدة جميع العاملين بالمنشآت الغذائية على عدم الوثوق في الأشخاص الذين يتعهدون لهم باستخراج البطاقات الصحية بدون مراجعة المراكز والمستوصفات الصحية لإجراء الفحوصات اللازمة، وذلك حتى لا يقعوا في مخالفات التزوير.

وأسست الأمانة مركزاً لتدريب جميع العاملين بالمنشآت الغذائية يختص باتباع الممارسات الصحية والسليمة للتعامل مع الأغذية والتعريف بوسائل وطرق نقل العدوى ومسببات الأمراض المعدية.