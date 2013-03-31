أمي سعودية !

إذا كنت ناديت في السابق بمنح مواليد المملكة الذين لم يعرفوا غير هذه البلاد وطنا وملاذا لهم وضع إقامة طويلة خاصا يفرق بينهم وبين المقيمين العابرين لطلب الرزق المؤقت، فمن باب أولى أن أطالب بوضع أكثر خصوصية في التعامل مع أبناء وبنات المواطنات السعوديات !



فلا يعقل أن يعامل أبناء المواطنة السعودية كالأجانب الغرباء، ويطالبون بإصدار الإقامات، ودفع رسومها وكأن جزءا من جيناتهم ومشاعرهم لا ينتمي لهذه البلاد التي تسكنهم ويسكنونها !



ورغم أن ابن المواطنة في العديد من الدول المتحضرة يكتسب جنسية الأم تلقائيا على أساس المساواة في حقوق وواجبات الانتماء و المواطنة بين الرجل و المرأة ، فإن ابن المواطنة السعودية يولد غريبا، ويموت غريبا في وطنه، رغم أن منحه فرصة الحصول على جنسية الأم مع تخليه عن حق الحصول على جنسية الأب الأجنبي يبدو خيارا عادلا ومنطقيا !



وحتى تجد الدولة حلا عادلا لقضية أبناء وبنات المواطنات السعوديات فإنني أتمنى على كل امرأة سعودية أن تفكر مرتين و ثلاثا قبل أن تقدم على الزواج من أجنبي ، فهي لا تتخذ قرارا يخصها وحدها، بل يخص أنفسا بريئة لم تتلقفهم الحياة بعد بكل تعقيداتها، ومرارة بعض أنظمتها الجامدة !

*نقلا عن "عكاظ" السعودية