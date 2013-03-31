أشارت تقرير دولي أعدته مؤسسة "يورومونيتور إنترناشونال" البريطانية بعنوان "السعودية في 2030: المستقبل الديموغرافي"، إلى أن عدد سكان السعودية سيصل بحلول العام 2030 إلى 38.5 مليون نسمة، بزيادة نسبتها 34.1% عن تعداد العام 2012.

وتوقع التقرير، الذي نشرته "الحياة"، أن يشهد عدد كبار السنّ - من سنّ 65 عاماً وما فوقها - زيادة كبيرة بنسبة 180% خلال الفترة 2012 – 2030، لكن بالرغم من ذلك ستبقى السعودية الأكثر شباباً بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر التقرير أنه على الرغم من انخفاض توافد الأجانب خلال الفترة 2012 - 2030 إلا أنه يرجح أن تزيد نسبة الوافدين إلى العدد الإجمالي لسكان المملكة بـ34.9% بحلول العام 2030.

يشار إلى أن عدد سكان السعودية في تعداد العام 1974 بلغ 7 ملايين نسمة، منهم 6.2 مليون سعودي. وبلغ عدد السكان في تعداد العام 1992 نحو 16.9 مليون نسمة، منهم 12.3 مليون سعودي. ووصل عدد السكان في تعداد العام 2004 إلى 22.67 مليون نسمة، منهم 16.5 مليون سعودي.

وأشارت نتائج التعداد الذي أجري في 2012 إلى أن سكان المملكة بلغ 29.1 مليون نسبة، منهم 19.8 مليون سعودي، بمعدل نمو سنوي نسبته 2.9%، بحسب أرقام مصلحة الإحصاءات والمعلومات السعودية.