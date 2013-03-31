انطلاق حفل جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الـ35

انطلق حفل جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الخامسة والثلاثين بمدينة الرياض، تحت رعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، وأعلن أمين عام الجائزة الدكتور عبدالله الصالح العثيمين، أسماء الفائزين، قام بعدها ولي العهد بتسليمهم جوائزهم.

وكانت أسماء الفائزين أعلنت في الـ 28 من يناير الماضي، ومنحت الجوائز على النحو التالي:

جائزة خدمة الإسلام، حصل عليها الشيخ رائد صلاح محاجنة من فلسطين، وحجبت جائزة الدراسات الإسلامية لعدم توافق الأعمال المرشحة مع متطلبات الفوز بالجائزة.

وسلمت جائزة اللغة العربية والأدب إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة، أما جائزة الطب فنالها مناصفة كل من الأميركيان الدكتور جفري مايكل فريد مان، والدكتور دوغلاس كولمان، فيما حصل على جائزة العلوم كل من الكندي الدكتور بول كوركوم والنمساوي الدكتور فرينك كروز.