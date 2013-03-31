خدعونا فقالوا: سلطةٌ رابعة!

قد لا يُعجِبُ البعضَ أن تتحدثَ عن الفسادِ بطريقةٍ مباشرةٍ أو نبرةٍ حادة، حتى لو كنت عائداً لِتوِّك من تشييعِ أسرةٍ مكونةٍ من ستةِ أفرادٍ ذهبت إلى رحمةِ ربِها نتيجةَ الفساد، لا تقولوا: قضاءٌ وقدر، لأن القدرَ يُتعزَى به عند المصائب ولا يُحتَجُّ به في المعائب، فالطريقُ الذي يصلُ بين مدينتين في واحدةٍ من أغنى المناطقِ في العالم لم يُنجَز منذ أكثر من عشرين عاماً، أعني طريق «حفر الباطن- الدمام»، ومازالت التحويلاتُ فيه تستثيرُ المشاعرَ وتحرِّكُ الحنينَ وتُدمعُ العيونَ وتُدمي القلوب، بعد أن أصبحت كلُّ واحدةٍ منها شاهداً على صديقٍ مفقود أو حبيبٍ غائب أو أسرةٍ كانت ملءَ السمعِ والبصر، فمن لم يمُت نتيجةَ الارتطامِ المباشرِ ماتَ مختلط الأشلاء بأشلاءِ جملٍ سائب، إن أقصى ما يمكن المسؤولين في وزارة النقل القيام به تقديم واجبِ العزاءِ مذكرين ذوي الأسرةِ المكلومةِ بفضيلةِ الإيمانِ بالقضاءِ والقدرِ!

لذا فإني سأتوجه في هذا المقال إلى المسؤولين في وزارةِ الإعلام ومن بيده إعادةُ النظرِ في سقفِ الحريةِ الممنوحِ للكتابِ والصحفيين، وتبيانِ الخطوطِ الفاصلةِ بين المسموحِ والممنوعِ بشكلٍ موضوعي، بحيث إن ما يمنعَه هذا الرقيبُ يمنعُه أيُّ رقيبٍ آخر، وما يسمحُ به ذاك الرقيبُ يسمحُ به أيُّ رقيبٍ آخر، لأنني بصدق أكتبُ بطريقةِ «عليك يا الله» وليس لدي معيارٌ واضحٌ للرقابة، وحين أعاتبُ نفسي أجدُ كتاباً كباراً قد أوقفوا من غير سببٍ واضح، حتى صارت طريقةُ الكتابةِ لدى كثيرٍ من الكتابِ تقوم على التلميحِ لا التصريحِ و يتحدثون بلهجةِ الإخبارِ لا المحاسبة.

فإذا ما أردت الحديثَ عن ظاهرةِ فسادٍ لا يكفي إثباتُ الحالةِ ولا أن تبنيَ على خبرٍ منشورٍ في قناةٍ رسمية، من باب أن ناقلَ الكفرِ ليس بكافر، بل يتوجب عليك أولاً أن تُقدِّمَ لها بالإتيانِ على كلِ المنجزاتِ التي حدثت في عهدِ ذلك المسؤولِ طبعاً بغطاء المهنيةِ والموضوعية!، وأن تكونَ معالجتُك للمشكلةِ على افتراضِ أن المسؤولَ لا يدري، وأنه بمجردِ أن يدريَ سيُقيم الدنيا على المفسدين ولا يُقعِدُها، أما أن تفترضَ أنه يدري -لا سمح الله- ولا يُبادر إلى محاسبةِ المقصرين فتلك مصيبةٌ، إذ كيف يُوَّلَى المنصبَ وهو ليس كفؤاً له، وبهذا سترتكبُ حماقةً، لتصبحَ في النهايةِ أنت المتهم، لكن.. لا تخف!، لأن المسؤولَ بالتأكيدِ سيتنازلُ عن حقِّه منك لأنه الأحلمُ والأرحمُ والأعلمُ والأسمى والأعلى، أما أنت فعليك أن تُراجعَ نفسَك وتلتزمَ بمعاييرِ المهنيةِ والموضوعيةِ، ولتحذرْ من الحليمِ إذا غَضِبَ.

خدعونا فقالوا: إن الصحافةَ سلطةٌ رابعة، وما هي إلا حلقةٌ في نسيجِ بناءِ مؤسساتِ الدولةِ لا تخلو منها دولةٌ في العالمِ، لكنَّ هناك فرقاً كبيراً بين سُلطةِ الصحافةِ وصحافةِ السُّلطة، فالأولى تحاسبُ المسؤولَ، والثانية يحاسبُها المسؤولُ، ولا يمكن لصحافةٍ تتنفسُ برئةٍ واحدةٍ أن تمثِّلَ سلطةً رابعة، لأن الجسدَ السليم يحتاجُ إلى رئتين يتنفسُ بهما، وتُقاسُ سلطةُ الصحافةِ بمدى قدرتها على التغييرِ والرقابةِ على بقيةِ الأجهزةِ الحكومية، ولا أعلمُ أن صحافتَنا قد أحدثت فرقاً يُذكر في هذا الشأن، فما كانت تتحدثُ عنه قبل أكثر من ثلاثين عاماً هو ذاتُ الشيء الذي تتحدثُ عنه هذه الأيام.

وفي رأيي لو أنَّ الصحافةَ أدت عملَها على الوجه الأمثل لما اضطُررنا لإنشاءِ هيئةٍ لمكافحةِ الفساد، ولما احتجنا لاجترارِ مشكلاتنا من جيلٍ إلى جيل، ولعلَّ الخبَر المنشورَ عن الميزانيةِ المرصودةِ للبنيةِ التحتيةِ لمدينةِ جدة قبل أكثر من ثلاثين عاماً أكبرُ دليلٍ على ذلك، علماً بأن هذا الخبَر قد تم تداولُه على نطاقٍ واسع في المنتدياتِ ومواقع التواصلِ الاجتماعي إبان كارثةِ سيولِ جدة، للتدليلِ على تجذُّرِ الفسادِ وقلةِ المراقبة، بينما ظلت صحافتُنا الرسميةُ ترنو ولا تدنو تختلسُ النظرَ ولا تتقدمُ للمواجهة، حتى أنَّ وكالةَ الأنباءِ السعوديةِ حين تحدثت آنذاك قلنا ليتها سكتت!.

*نقلا عن "الشرق" السعودية