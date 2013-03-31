والد قتيل سعودي: تنازلت عن القصاص لوجه الله

أعلن مواطن سعودي تنازله عن القصاص من كويتي قتل ابنه استجابة لشفاعة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بحسب ما ذكرت "العربية"، الأحد.

وأكد الشيخ خاتم بن معوض الفهمي، والد القتيل، تنازله عن القصاص لوجه الله تعالى أولا، ثم لجاه الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودون أي مقابل مادي.

وكانت المحكمة العامة في مكة المكرمة أصدرت قبل عدة أشهر حكماً بالقصاص على حاج كويتي لارتكابه جريمة قتل في موسم الحج قبل عامين.

وطعن الحاج الكويتي شاباً، في حي الغسالة بمكة المكرمة، بسكين في عنقه، أدت إلى وفاته، وذلك إثر مشادة كلامية.

وقال الفهمي والد القتيل في حديث هاتفي مع "العربية" إن "قرار التنازل عن القصاص كان قرار العائلة بالكامل".

وذكر أن "العائلة سامحت القاتل من أجل وجه الله، وتكريما للعاهل السعودي".