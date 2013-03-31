عاصفة رملية تضرب القصيم وتحجب سماءها

تعرّضت محافظة الرس في منطقة القصيم مساء أمس لعاصفة رملية قوية استمرت ما يقارب الساعة تدنى معها مدى الرؤية الأفقية.

فيما شهد قسم الطوارئ في مستشفى الرس العام مراجعة أكثر من 2000 شخص ممن يعانون من الأمراض الصدرية وأمراض الحساسية والربو.

وبحسب حسين القحطاني المتحدث الإعلامي باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فإن المملكة تمرّ بمرحلة انتقالية وهي فصل الربيع ما بين الشتاء والصيف، وعادة تتعكر أجواء المملكة في هذه الفترة بأتربة وتتحول الرياح المثيرة للأتربة بسبب الجفاف وعدم تماسك التربة.

ومن المتوقع أن تتأثر هذه المناطق برياح نشطة في الفترة القادمة، و"الأرصاد الجوية" حذرت في الأيام القادمة من العواصف التي قد تسبب خللاً في الرؤية وارتفاعاً في الموج، ما يعني صعوبة خروج الصيادين إلى عملهم.

يُذكر أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليوم حذرت من رياح نشطة تشمل كلاً من القصيم، وحفر الباطن، والدمام، والجوف، وحائل.