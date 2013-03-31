"السياحة والآثار" تمنح 6869 ترخيصاً لقطاع الأنشطة السياحية

بلغ عدد التراخيص التي منحتها الهيئة العامة للسياحة والآثار منذ بدء إشرافها الكامل على القطاعات السياحية قبل نحو أربعة أعوام وحتى الآن، 6869 ترخيصاً في جميع الأنشطة السياحية، بحسب ما ذكرت "الحياة"، حيث منحت مؤخرا 14 ترخيصاً لعدد من الخدمات والمرافق السياحية خلال الشهر الماضي ربيع الآخر.

وصرحت هيئة السياحة في بيان صحافي لها أمس، أن موظفيها ضبطوا 237 مخالفة في جميع الأنشطة السياحية، 228 منها في قطاع الإيواء السياحي، و8 لمنظمي الرحلات السياحية، ومخالفة واحدة لمنظمي الرحلات، وأصدروا 170 قرار غرامة، منها 78 قرار إغلاق موقت في جميع الأنشطة السياحية، إضافة إلى التحقيق في 29 منها خلال الشهر الماضي.

وذكرت "السياحة" أن العدد الكلي للمخالفات، التي ضبطتها "السياحة" في جميع الأنشطة السياحية وصل إلى 8904 مخالفات منذ بدء إشرافها الكامل على القطاعات السياحية وحتى الآن، بينما بلغت أعداد المخالفات المصادق عليها والمقرة 3906 قرارات منها 375 قرار إغلاق مؤقتاً في جميع المناطق.

وكشفت "السياحة" عن منح 4 تراخيص منظم رحلات سياحية خلال شهر ربيع الآخر، ليصل عدد منظمي الرحلات المرخص لهم من قبلها إلى 209 جهات تعمل من خلال 263 مكتباً، إضافة إلى منح 5 تراخيص لوكالات سفر، ليصل عدد وكالات السفر المرخص لها بالعمل من إلى 410 وكالات سفر تعمل من خلال 1010 مكاتب.

وذكرت هيئة السياحة أنها منحت 5 تراخيص تشغيل مرافق إيواء سياحي (فنادق، وحدات سكنية مفروشة، فلل فندقية، شقق فندقية، نزل سياحية) خلال الشهر الماضي، وإصدار 1443 شهادة تصنيف مرافق إيواء سياحي، ليبلغ عدد مرافق قطاع الإيواء السياحي المرخص لها بالتشغيل من الهيئة إلى 3252 مرفقاً، حيث بلغت حتى الآن إصدارات الهيئة السياحية إلى 2152 شهادة تصنيف مرافق إيواء سياحي.

