أَنعِي لكم" وزارةَ التربيةِ والتّعليم" فأحسَن اللهُ عَزاءَكُم

لقد أَبلَت بلاءً حَسناً، غيرَ أنّه البلاءُ الذي لا يأتي إلا في فتراتٍ متقطعةٍ، وبخُطىً مُتثاقلةٍ مِن تَرَهُّلِ عُمرِها المُمتدِّ بالطولِ لا بالعَرض، ولئن طَفِقت -زمَانَها الأولِ– مسحاً بِسُوقِ إنجازِها وأعناقِه، فإنّها أثناءُ ذلك وإلى عامِنا الدّراسي هذا، وهي لم تَبْرحْ بعْدُ أرضَ الاشتغالِ بنقْضِ غَزلِهَا “المالي” مِن بَعدِ قوةٍ أنكاثا، وما كنّا للغيبِ بِشاهِدينَ، إلاّ أنّها:”المباني” وما فيها من آياتٍ للنّاظرين، وقل مثل ذلكَ في شأني:”معاني”خُطَطِهَا التي كلّما حلّ عامٌ بـ :وزيرٍ جديدٍ” انقلبَ على ما كانَت عليه الوزارةُ قبلاً، بخَيلِهِ ورَجلِهِ – أي بكادرِه كلّهِ – فجعلها حصِيدَاً كأنْ لم تَغنَ بالأمس.

و بأيّةِ حالٍ، فما إنْ دّبَّ في أوصالِ “الوزارةِ” داءُ الكِبَر، حتى ألفيناها هَرمةً (حيزبون)، مُنبتّةً وفيها شبَهٌ بتلك الراحلة التي :”لا هي أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقت”!!



وليسَ بخافٍ على أيِّ مراقبٍ بأنّها: قد رُدّت مِن ذلك الحين، – تلك المسيكينة – إلى أرذلِ العُمرِ كيلا تُعلّم – ولا تتعلّم – بعْدَ عِلمٍ شيئا.

ولمّا أن بلغَ منها وهنُ العَظمِ مبلَغَه.. ورقَّ منها كلُّ لحم.. آذنتنا بالموتِ (دماغيّاً). وعلى الرّغمِ من أن محبّيها كثيرون إلا أنّها عند الملِمّاتِ لا بواكيَ لها ولا عليها، باستثناءِ ما قامَ بهِ ذووُها مِن (البّارين) حينما أجهدوا أنفسَهم وراحوا يُسجُّونَهَا بغطاءٍ من البؤسِ كثيفٍ، وما لَبِثت أن بدت بحالٍ يدعو أَلدّ أعدائِها للحُزنِ على مصيرِها(التراجيدي) المحتومِ، الذي آلت إليه قهراً، وذلك وَفقَ مشهدٍ جنائزيٍّ كئيبٍ، قد يجوزُ فيه مُقارفةُ اللطمِ، و اجتراحُ النّوحِ، جرّاءَ عِظَمِ المأساة التي تتلبّسُ وَطنَاً بكامِله!.



و إلى ذلك ..فلم تُرَ مِن وقتِها وإلى حينكَ، إلا وهي: متكوّمة في سريرِها المتَهالكِ.. و أَشهَدتنَا قبل أن تُسْلِمَ روحها بأنّها كانت مثقلةً بحمْلِها..الذي استحالت معهُ عن آخرِ أمرها إلى :(تركةٍ) مربكةٍ لأيتامٍ، وزوجاتٍ أربعٍ، قد تجاوزنَ سنَّ اليأسِ بعقود. وأيّا يكن أمر هذه (التّركةِ) فلن يُفتيكم في كلالتِها أيُّ أحد!.



وبالآخرِ مِن هذه الكتابةِ ، يمكِن قول ما يلي:

ما ظلَّ مِن أحدٍ يجهَلُ ما كانت تخُصُّ الدّولةُ بهِ هذه الوزارةَ مِن فيضِ كرمِها الباذخِ حدّ السّرَفِ ، والذي لم يكن يُعرفُ مِثلهُ إلا للدفاعِ وللصّحةِ! . ولكم شَهد الجميعُ على مشغولاتِ الدّولةِ بحقِّ ما كانت تَضخّهُ في أوردة -هذه الوزارةِ- ، الذي كانَ مِن أنفسِ دمِ :”مُوازنَتِهَا” قيمة ونقداً، غير أنَّ الجميع -والجميع ثانيةً- لم يشهَدُوا أيّ أثرٍ بادٍ لهذا الدَّم المضخوخِ على مُحيّاهَا، ونعني بهذا الأثر: ما يُمكِن أن يُعدَّ منْتَجَاً ناجزِاً، بوصفهِ ِمن مُخرّجاتِهَا التي مِن شأنِهَا أن تُوازي ما كانت الوزارةُ تحظى بهِ من كرمِ الدولةِ وسخائهَا…!



ولئن سألتَهم أينَ هي :” أرتال دم الموازنة” ليقولّنَّ إنَما مضت فينا سُنّة الأولين والآخرين، وذلك أنّ منها ما كان يَتّجِهُ نحو:” التّطوير” زعموا!، ومنها ما أنفقَ في مناهج لم تتغيّر على الحقيقةِ إلا في أغلفتها و بكتابتِها ببنطٍ جديدٍ مع حشْرٍ متعسفٍ لِمقرراتٍ ثلاثة في ضميمَةِ مقررٍ واحدٍ ليسَ إلا..!، في حين نالَ:” تغييرّ الشعارِ” نصيباً وافراً( سؤالٌ يتقاطرُ براءةً: من الذي صنع الشعار وإلى أيِّ شركةٍ يَنتَمِي؟!)

بقي أن نذكّركم بأنشودةِ طابورِ هذا الصّباح:



وين الملايين.. وين الملايين. وين وين..؟!

تُسأل عنه:”نزاهة”!

اللي تصيد الفساد.. وتترك الفاسدين.



*نقلا عن "الشرق" السعودية