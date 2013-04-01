الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تشارك في "كن داعياً"

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استعداداتها للمشاركة في معرض "كن داعيا" الذي يقام هذا العام بمحافظة "عرعر" بمنطقة الحدود الشمالية في الثامن والعشرين من شهر جمادي الأولى، وذلك من خلال جناح رسمي يبرز الدور التوجيهي والتوعوي للرئاسة في خدمة رواد الحرمين الشريفين من خلال الخطب والدروس المقامة في الحرمين الشريفين والخدمات التوجيهية والإرشادية التي يحتاجاها كل زائر للحرمين، بالإضافة الى صور تبين التطور العمراني والخدمي الذي شهده الحرمان الشريفان خلال العهد السعودي الزاهر.

وتعرض في الجناح مجسمات للحرمين الشريفين تبين التوسعات التاريخية التي مرت على المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما يعرض الجناح كذلك كسوة الكعبة المشرفة والتطور الذي شهدته الكسوة في العهد السعودي، والإتقان والجودة في تطريزها لتظهر بالمظهر اللائق بالبيت المعظم، إلى جانب ذلك تعرض الرئاسة من خلال الجناح صورا من المصحف العثماني وصورا لبعض المخطوطات الأثرية التي تشتمل عليها مكتبة الحرم المكي الشريف.

ويشمل الجناح أيضا على عرض مرئي للتوجيه والإرشاد بالحرمين الشريفين ولبعض الأنشطة والخدمات التي تقدمها الرئاسة، وتوزيع بعض الكتيبات والمطويات وتلاوات ودروس الحرمين الشريفين، وتقديم ماء زمزم المبارك كهدايا تذكارية لزوار جناح الرئاسة في المعرض.

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس: إن "إقامة مثل هذه المعارض تعد خطوة جيده تشكر عليها وزارة الشؤون الإسلامية في تنظيمها والاهتمام بها، لإظهار الجهود المبذولة من ولاّة أمر هذه البلاد المباركة."، مشدداً على أهمية دور الرئاسة ومشاركتها في كافة أنشطتها الدعوية والإرشادية والخدمية.

من جانبه تحدث لــ "العربية نت" مدير عام مصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد باجودة قائلا إن، "صناعة كسوة الكعبة المشرفة تعد من الصناعات التي نفاخر بها والفريدة من نوعها في العالم لكون تفرد السعودية بهذه المهنة في صنع رداء للكعبة والاهتمام به وجلب أفخر أنواع الحرير والأسلاك الذهبية والفضية تدار جميعها بكوادر سعودية مدربة بمهارة".

وأضاف "نظراً لكثرة التساؤلات والزيارات التي ترد للمصنع حرص الشيخ عبدالرحمن السديس أن يكون للمصنع ركن خاص في معرض "كن داعياً" لاطلاع الزوار على الصناعة من خلال المشاركة بكوادر فنية تقوم بتطريز الكسوة أمام أنظار الحضور عبر منسج للتطريز وبعض من القطع الخاصة التي توزعت في ردهات الجناح تحكي جميعها لوحات قرآنية يشاهدها الجميع عادة على ثوب الكعبة ولكن يشاهدها هذه المرة في المعرض عن قرب وحجمها ولو نها وجمالها وكيفية حياكتها وتطريزها".

تجدر الإشارة أن معرض وسائل الدعوة إلى الله "كن داعياً" الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تحت رعاية الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية، والمقام في مدينة عرعر ستشارك فيه أكثر من 61 جهة تنوعت بين حكومية وأهلية وخيرية ودعوية بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لها اهتمام بالعمل الدعوي وخدمة رسالة الإسلام.

ويهدف المعرض إلى تعريف زواره من مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين على وسائل الدعوة التي تساعدهم على أن يكونوا دعاة إلى الله على بصيرة، كما يبرز الجهود التي قامت بها السعودية حكومةً وشعباً في مجال الدعوة إلى الله تعالى.