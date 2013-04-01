تأجيل مهرجان تبوك للشعر الخليجي قبل يوم من انطلاقته

أجل النادي الأدبي في تبوك بشكل مفاجئ المهرجان الأول للشعر الخليجي لأجل غير مسمى، والذي كان من المفترض إقامته اليوم الاثنين بسبب عدم حصول النادي على تصريح إقامة المهرجان من وزارة الثقافة والإعلام.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان تبوك الأول المسؤول الإداري بنادي تبوك الشاعر عبدالرحمن الحربي أنهم بدأوا العمل لإعداد المهرجان قبل خمسة أشهر وكان من المفترض إقامته في شهر فبراير/شباط الماضي ولكن الوزارة لم ترد عليهم بالموافقة ليتم تحديد الأول لانطلاقته دون انتظار رد الوزارة قبل أن يتم التأجيل قبل يوم من انطلاقته.

وجاء التأجيل بعد اجتماع طارئ عقده أعضاء مجلس إدارة النادي صوت فيه الأعضاء بالأغلبية على قرار التأجيل دون تحديد موعد جديد مع السعي للحصول على موافقه رسميه له.

وأبدى الحربي عدم رضاه عن التأجيل قبل يوم واحد من البداية، مؤكداً أن هذا الأمر سبب الكثير من الإحراج لهم، مبينا أن الأعضاء صوّتوا في اجتماعات سابقة على موعد المهرجان والآن يطالبون بتأجيله على الرغم من أن الضيوف وصلوا بالفعل لتبوك ليتسبب البعض منهم في إحراج القائمين على المهرجان.

