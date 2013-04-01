حرس الحدود السعودي يقبض على 6851 متسللاً خلال أسبوع

أحبطت دوريات حرس الحدود بمناطق المملكة محاولة تهريب 6144 كيلو جرام من مادة القات المخدر خلال الفترة من 7 إلى 13 من شهر جمادى الأولى الحالي، إلى جانب منع دخول 83 قطعة سلاح، وأكثر من 5500 من الذخيرة الحية.



كما تمكنت من القبض على 6851 متسللاً خلال الأسبوع الماضي حاولوا الدخول لأراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، فيما قبضت على شخصين أثناء قيامهما بنقل بعض المتسللين، وقد واجهت دوريات حرس الحدود 53 حالة إطلاق نار أثناء تأدية عملها.

وأوضح الناطق الإعلامي بالمديرية العامة بحرس الحدود العميد محمد بن سعد الغامدي أن رجال الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود يقومون بتمشيط الجبال والوديان في المناطق الحدودية سيرًا على الأقدام للتأكد من خلوها من المواد الممنوعة المخبئة بها، إضافة إلى عمل الكمائن مما يعرض رجال الدوريات للدغات العقارب والثعابين أثناء تنفيذ تلك العمليات، مشيرًا إلى أن ثمانية أشخاص من رجال الحرس أصيبوا خلال تأدية واجبهم بلدغات مختلفة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وقد عادوا إلى مزاولة أعمالهم بعد تلقي العلاج اللازم.