خالد عبد الرحمن: ألبومي الإنشادي لا يعني هجري الغناء

سرت شائعات مؤخراً عن قرب اعتزال الفنان السعودي خالد عبدالرحمن الفن بعد 25 عاماً من الغناء.

وبعد أن أطلق ألبومه الإنشادي "الحكاية" قويت هذه الإشاعات من جديد وظهرت للسطح مرة أخرى.

ويقول الفنان عبدالرحمن لـ"العربية": "لن أعتزل الفن حالياً"، وحول كثرة الإشاعات حوله قال: "لا أدري لماذا تنطلق كل تلك الأقاويل، وأتمنى ممن يروّجها أو يكتبها أن يتحقق من صحتها حالياً".

وأضاف حول ألبومه الإنشادي: "الإنشاد فن جميل وبسيط ويصل للجميع، وهذا ما جعلني أعمل على ألبوم إنشادي"، ونفى أن يكون إطلاق هذا الألبوم يعني عدم عودته للغناء في أنواع أخرى من الفن الغنائي.

ويحضّر خالد عبدالرحمن لعدة أعمال جديدة سوف يطلقها قريباً.

يُذكر أن الفنان خالد عبدالرحمن من أبرز فناني السعودية، وهو يكتب ويلحّن ويغني أعماله جميعها.