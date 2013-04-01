نجران.. إعلان حالة الطوارئ بسبب السيول

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران حالة الطوارئ في المنطقة، وناشدت أمانة منطقة نجران جميع سكان منطقة غرب نجران من مواطنين ومقيمين بالابتعاد عن مجرى السيول التي سالت مساء أمس الأول بعد الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، حيث احتجزت السيول العديد من المركبات وعزلت المنازل، وفق ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وعملت الفرق المختصة على تصريف المياه المتجمعة في مفرق الخميس وحي الخالدية وطريق مستشفى الأطفال والولادة بنجران وشفطها عن طريق المضخات، دون وقوع أي خسائر مادية، ووفرت جميع إمكانياتها لمواجهة السيول، وذلك بفتح مجاري السيول المؤدية لوادي نجران.

من جهته أكد مدير إدارة المشاريع بالأمانة المهندس علي حرفش بأن هناك مشروع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار قائم في زور وادعة حالياً ونظراً لوجود عوائق متعارضة أدت لتأخره مثل تمديدات المياه والاتصالات وغيرها من الخدمات بالإضافة الى كونه يمر بالطريق الوحيد الذي يسلكه سكان تلك المناطق وقد شكل له عدة لجان من المجلس البلدي والمياه والاتصالات وجميع الجهات ذات الاختصاص للوصول لحل لفك تلك الأزمة.

وقال الناطق الإعلامي المقدم علي بن عمير الشهراني أن فرق الإنقاذ وفرق الإنقاذ المائي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة واصلت عملها منذ هطول الأمطار، مؤكداً عدم وجود أي خسائر في الأرواح.