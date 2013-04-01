هيئة الغذاء والدواء تحذر من استخدام مياه "القصيم"

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية المستهلكين من استخدام مياه "القصيم" المعبأة والمنتجة محلياً، لتجاوز نسبة البرومات بها المسموح والمنصوص عليه في المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبأة.

و"البرومات" هي مادة كيميائية تستخدم بنسب معينة في تعقيم المياة وفي حال زادت عن النسبة المسموح بها وفق المواصفات القياسية تصبح ضارة بالجسم.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها قامت مؤخراً بسحب العديد من عينات مياه الشرب المعبأة المنتجة محليا، خلال الفترة الماضية ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ"10 أجزاء في البليون".

وبينت نتائج التحاليل المختبرية لعينات من مياه القصيم ذات الأحجام (5 لترات و18.9 لتر) المنتجة من قبل مصنع شركة مياه القصيم بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم، تجاوزها للحدود القصوى المشار إليها.